Anamaria Prodan va face nunta cu Ronald Gavril: O să distrug și rochia de mireasă...

Impresara de succes și personalitatea mediatică Anamaria Prodan a captat din nou atenția presei și a publicului cu o dezvăluire surprinzătoare în emisiunea sa de la Antena Stars. Aceasta a confirmat că are o relație romantică cu jucătorul de box Ronald Gavril și că se pregătește să îmbrace rochia de mireasă în curând.

În cadrul reality show-ului „Prodanca. Punct și de la capăt”, difuzat în fiecare sâmbătă la Antena Stars, Anamaria Prodan a făcut publică intenția sa de a se căsători din nou, fără a oferi prea multe detalii, dar lăsând să se înțeleagă că evenimentul va avea loc într-un viitor apropiat. Cu toate acestea, a subliniat că, din cauza fluctuațiilor de greutate, nu poate comanda încă o rochie de mireasă.

„Acum am slăbit, deci acum am slăbit 7 kilograme, cad toate de pe mine. Asta este, este ok, totul se termină cu bine, nu este nicio problemă, decât aia de mireasă, căci dacă aș vrea să mă mărit acum să-mi fac rochie de mireasă o să fie nasol, pentru că uite așa mă îngraș și slăbesc, o să distrug și rochia de mireasă. În curând o să fiu și mireasă”, a spus Anamaria Prodan în timp ce a probat a probat mai multe rochii făcute pe comandă la un atelier din Timișoara, potrivit libertatea.ro.