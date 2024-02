Cosmin Cernat, viață de la 0 în Canada. Cu ce și-a întreținut prezentatorul tv familia: Proiectul nu a mers...

Cosmin Cernat, figura emblematică a televiziunii românești, a dezvăluit pas cu pas călătoria sa de adaptare și reinventare în Canada, într-un interviu recent acordat emisiunii „În oglindă” de la Kanal D2. În Canada, prezentatorul tv a fost nevoit să-și reconstruiască viața de la zero, depășind multiple obstacole, mergând pe o nouă direcție profesională.

Plecarea în străinătate a reprezentat pentru Cosmin Cernat o provocare majoră, însă, cu hotărâre și determinare, el a acceptat această schimbare radicală. Aflat într-un mediu complet diferit față de cel al televiziunii, Cosmin Cernat s-a adaptat rapid și a îmbrățișat noi domenii de activitate. A participat la proiecte TV și a deschis o firmă de renovări și curățenie, învățând din mers și adunând experiențe interesante.

Nicoleta Nucă, despre compromisurile pe care le-a făcut pentru a deveni artistă: Am muncit și am sacrificat ani...

„Am luat-o de la zero acolo, în Canada. (…) Eu am început un proiect TV cu un prieten foarte bun… dar proiectul nu a mers, nu am reușit să facem ce ne propusesem. Acum, proiectul e online și pe TV, merge… Și am deschis o firmă de renovări, de curățenie. Am învățat toate substanțele de curățenie, m-au învățat românii lucruri de construcție, de renovare. A fost o experiență extraordinară… M-au învățat cum se zugrăvește bine, cum se vopsește, cum se pun faianța, parchetul, linoleumul pe balcon”, a mărturisit Cosmin Cernat.