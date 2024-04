Motivul pentru care Theo Rose nu a rămas însărcinată cu fostul iubit, Alex Leonte: Dacă se întâmpla, eu nu făceam avort...

După o relație de cinci ani, Theo Rose și Alex Leonte au pus punctul final în 2022, surprinzând mulți, mai ales că fanii artistei se așteptau la o nuntă sau, de ce nu, la un copil. Lucrurile nu s-au desfășurat așa cum internauții își imaginau, iar Theo Rose a ales să plece din relația respectivă, pentru a începe o nouă poveste amoroasă alături de regizorul Anghel Damian.

Invitată în podcastul lui Bursucu, Theo Rose a dezvăluit că absența dorinței de a deveni mamă alături de Alex Leonte a fost un semn clar că ceva lipsea din relație. A mărturisit că, deși discutau despre posibilitatea de a avea copii, ea nu a simțit niciodată dorința profundă de a deveni mamă alături de fostul ei partener.

„O femeie știe din prima. Eu cred că dacă o femeie spune că nu-și dorește un copil cât timp are o relație, nu își dorește cu el. Am întâlnit multe astfel de situații în care erau în relații lungi și spuneau că nu vor copii, că își trăiesc tinerețea, iar după ce s-au despărțit, a apărut imediat un copil. Cred că am și simțit asta. Nu mă gândeam la asta, poate declarativ. Până la final cred că a devenit așa. Alex este un băiat foarte frumos și așa când discutam noi de cum ar arăta copilul ni se părea tare, dar nu, nu am simțit. Nici eu pentru el nu am fost ce avea nevoie, nici el pentru mine. O lungă perioadă am fost, au fost 5 ani, în care a fost fix ce aveam nevoie. Nici nu s-a întâmplat. Dacă se întâmpla, eu nu făceam avort. Nici nu ieșeam din relația aia din proprie inițiativă”, a spus Theo Rose la podcastul „mișto by Bursucu”.

Însă, viața aduce mereu surprize neașteptate, iar în cazul Theo Rose, aceasta a venit sub forma unei noi relații cu Anghel Damian, urmată de o sarcină. Chiar dacă nu au discutat mult despre planurile lor de viitor înainte de a concepe, Theo Rose și Anghel Damian se bucură acum de prezența fiului lor, Sasha Ioan. Cântăreața este convinsă că împreună cu partenerul ei pot oferi un mediu stabil și iubitor pentru creșterea și educația micuțului.

"Noi nu am apucat să discutăm prea multe înainte de a face copilul. Noi am făcut copilul, când am discutat, nu am zis că am făcut copilul pentru mine. Am zis că trebuia să se nască, dacă s-a născut, s-a născut pentru el că are viața lui, dar mă bucur. Eu cred despre mine și Anghel că suntem doi oameni buni, el este și deștept. Cred că și datorită familiilor noastre care participă activ la creșterea lui Sasha, vom putea să creștem un băiat mișto. Eu pot să aduc un plus în lumea asta prin existența copilului meu și a educației lui, o să fiu foarte fericită. Nu am nicio garanție”, a mai spus cântăreața.