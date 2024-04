Cu ce se ocupa Jamila, înainte de a deveni o bucătăreasă celebră: Mă gândeam că o să lucrez într-o corporație...

Jamila, cunoscută pentru rețetele sale delicioase și secretele din bucătărie, a devenit o figură emblematică în lumea gastronomiei online. Cu ani în urmă, înainte de a-și etala abilitățile culinare, Geanina Avram Staicu avea o altă ocupație - era inspector în relații internaționale. Totuși, destinul a avut alt plan pentru ea, transformând-o într-o celebritate online și într-o afacere de succes.

De la rețete simple la preparate sofisticate, Jamila a captivat inimile gospodinelor din întreaga lume prin videoclipurile ei educative și inspiraționale. În timp ce își împărtășește pasiunea pentru gătit, ea își umple și conturile bancare cu sume impresionante. Potrivit socialblade.com, Jamila încasează aproximativ 16.000 de euro lunar din munca sa pe internet, prin vizualizările și parteneriatele plătite. Veniturile sale nu se opresc aici - Jamila beneficiază și de parteneriate comerciale, campanii publicitare și reclame plătite, sporindu-și astfel veniturile. Cu toate acestea, suma pe care o obține poate varia de la lună la lună, în funcție de popularitatea și vizibilitatea videoclipurilor sale.

”Mă gândeam că o să lucrez într-o corporație și că o să am un program din acela de la 9 la 17 și aceasta va fi viața mea. Am absolvit Studii Europene și Relații Internaționale la Universitatea din București și nu îmi imaginam că Jamila se va transforma într-un fenomen. Am fost și noi șocați de succesul acesta, dar l-am văzut ca pe o oportunitate de a investi în continuare și asta am și făcut, am investit în continuare în noi”, povestea Jamila.