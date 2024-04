Reacția Cristinei Ciobănașu după ce Vlad Gherman s-a căsătorit civil în acest weekend

O nouă etapă a vieții lor începe pentru Vlad Gherman și Oana Moșneagu, care și-au unit destinele într-o cununie civilă plină de bucurie și emoție. După doar câțiva ani de de relație, cei doi tineri au ales să oficializeze legătura lor în fața ofițerului de la Starea Civilă, într-un cadru intim, alături de familie și prieteni apropiați. Anunțul căsătoriei lor a stârnit o mare efervescență în rândul fanilor și a adus la lumină și reacția prietenoasă a fostei iubite a lui Vlad, Cristina Ciobănașu.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt considerați unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, iar dragostea lor sinceră a fost întotdeauna admirată de către fanii lor. Despărțirea de Cristina Ciobănașu, cu care Vlad a avut o relație timp de aproape un deceniu, a fost un moment dificil pentru actor, însă acesta a găsit în Oana Moșneagu susținerea și echilibrul necesar pentru a merge mai departe.

După ce Vlad a postat pe rețelele de socializare imagini de la cununia civilă, Cristina Ciobănașu nu a ezitat să îi transmită felicitările ei călduroase. „Casă de piatră!”, i-a scris Cristina lui Vlad, exprimându-și astfel bucuria pentru pasul important pe care l-au făcut cei doi. Răspunsul prompt al lui Vlad, „Crisi, mulțumim mult!”, demonstrează că între ei există o relație civilizată și respectuoasă, bazată pe amintiri frumoase și momente deosebite petrecute împreună.

Chiar dacă nu este invitată la nunta lor, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au în continuare o relație de prietenie, bazată pe respect. Despărțirea a fost un moment dificil pentru amândoi, însă au reușit să depășească această etapă și să meargă mai departe, fiecare cu un alt partener de viață

„O să avem cred că spre 200 de invitați, asta dacă vine toată lumea. Aici includ și membrii trupelor, videograf, fotograf, toți oamenii de acolo. Invitații noștri cred că sunt undeva la 160-170, nu sunt mulți, puțini, cred că sunt fix oamenii dragi nouă. Chiar ne dorim să vină oameni cu care am interacționat, nu vrem să fie ceva «Nunta anului, fast și opulență»". E ceva pe care-l facem pentru noi. Colegii au confirmat. Toată lumea a întrebat ce o să se întâmple cu Cris, răspund și la întrebarea asta, în caz că subtil asta urma. Am discutat cu ea. I-am spus că mie, personal, mi se pare ciudat să o chem la nunta mea. Ea a zis că cel mai probabil oricum nu ar fi venit.

Iar așa am convenit împreună. A fost o discuție liberă și a zis că nu ar veni. Asta nu înseamnă că încă suferă. E o chestie de respect față de relația în care am fost timp de 10 ani. Și e o situație ciudată. Nici eu nu aș vrea să fiu prezent la nunta ei, nu are legătură cu trecutul, ar fi doar ciudat”, a declarat Vlad Gherman, în emisiunea ">Fresh by Unica.