Ce a făcut Elena, după divorțul de CRBL? Decizia luată fosta soție a artistului, după ce și-a închis conturile de socializare

După 16 ani de căsnicie, cunoscutul artist CRBL și soția sa, Elena, au luat o decizie dificilă, divorțul. Anunțul lor a fost primit cu uimire de către fanii lor, mai ales că aparențele unei relații stabile s-au păstrat în public, iar recenta lor participare la emisiunea Power Couple sugera că totul era în regulă. Cu toate acestea, neînțelegerile și tensiunile crescute, în special după întoarcerea lor de la emisiune, au condus, inevitabil, la această hotărâre.

Despărțirea, deși dureroasă, a avut loc într-un mod civilizat, cu comunicare deschisă între cei doi și cu prioritatea clară legată de nevoile și binele fiicei lor, în vârstă de 14 ani. CRBL și Elena locuiesc acum separat, iar Elena s-a mutat cu fiica lor într-un cartier rezidențial din Ilfov, aproape de nordul Bucureștiului. Această decizie pare să fie legată de proiectele profesionale ale Elenei în zonă.

Cu toate că drumurile lor s-au despărțit, comunicarea pentru educația fiicei lor rămâne solidă. CRBL s-a angajat să susțină financiar studiile Alessiei, care urmează cursurile la International School of Bucharest. Totuși, Elena a decis să-și închidă contul de Instagram după anunțul divorțului, pentru a avea momente de liniște și intimitate.

Anunțul divorțului a fost făcut de CRBL pe Instagram, unde cei doi au recunoscut sincer toate momentele frumoase pe care le-au trăit împreună și lecțiile pe care le-au învățat. Ei au cerut să le fie respectată intimitatea lor și a fiicei, Alesia, în această perioadă sensibilă, precum și mulțumiri pentru susținerea și înțelegerea fanilor.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei. Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru.

Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe Instagram.