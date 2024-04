Alex Velea și Ilinca Vandici sunt personajele principale în videoclipul piesei Nu mai țipa

După ce Alex Velea a scos pe toată lumea la dans cu piesa ,,Monali", artistul lansează ,,Nu mai țipa", o piesă profundă ce explorează durerea și conflictele dintr-un cuplu care se află în pragul despărțirii. Această piesă aduce în prim-plan povestea tulburătoare a unei relații dezechilibrate, în care tensiunile și reproșurile sunt la ordinea zilei.

Videoclipul piesei îi aduce în prim-plan pe Alex Velea și pe frumoasa Ilinca Vandici, care interpretează rolurile principale în acest scenariu emoționant. Cei doi formează un cuplu care se confruntă cu propriile lor greșeli și cu dificultățile inerente ale unei relații care s-a răcit treptat.

Piesa a fost scrisă de Alex Velea și Arkanian, iar producția a fost realizată de Andy Horjea, Ștefan Ioniță și Mario Morar. Videoclipul a fost regizat de Ciolpan și produs de Field Media.

,,<<Nu mai țipa>> e un omagiu adus iubirii. Chiar dacă personajele din videoclip se ceartă, cumva, și asta face parte din viața amoroasă. Dacă nu am avea parte de aceste dezamăgiri, nu am putea să ne dezvoltăm pe plan personal și n-am putea fi pregătiți pentru un nou capitol. Mă bucur foarte mult că am putut prezenta această piesă așa cum mi-am dorit și îi mulțumesc Ilincăi Vandici pentru că a acceptat să ia parte la acest proiect. De aici, tot ce mai are nevoie această piesă este ca oamenii să găsească momentul potrivit pentru a o asculta și să se îndrăgostească de ea.

Pe această cale vreau să mulțumesc întregii echipe pentru suport și răbdare!" ne spune Alex Velea.

Alex Velea este unul din cei mai de succes artiști din România, cu peste 20 de ani de carieră, în care a dominat topurile radio și TV, dar și inimile iubitorilor de muzică. Piese precum "Din vina ta", "Minim doi" sau "Dragoste la prima vedere" sunt în continuare fredonate de o țară întreagă, precum și piese mai recente precum ,,Fake-urile", ,,Arde-mă baby" și cel mai recent succes al său, ,,Monali", care este în trending-ul YouTube încă de la lansare și are deja peste 3M de vizualizări. Alex Velea este fondatorul proiectului Golden Boy Society unde au fost lansate proiecte de succes precum Golden Gang, Miruna Diaconescu, Arkanian, Omar Arnaout și lista poate continua. Începând cu anul 2009, Alex a compus piese pentru majoritatea artiștilor români de succes, unde amintim de Smiley, Antonia, Sore, Ruby, Corina, doar pentru a enumera o mică parte din ei. Cuvântul care îl descrie cel mai bine pe artist este versatilitatea, întrucât acesta a experimentat foarte multe sound-uri și genuri muzicale de-a lungul timpului, fapt ce i-a adus succes pe vaste scene muzicale.

