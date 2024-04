După ce Andreea Bălan l-a blocat pe rețelele sociale, Jador i-a transmis un mesaj artistei: O femeie extraordinară...

Jador, artistul despre care s-a scris anul trecut că ar avea o relație cu Andreea Bălan, a adus claritate asupra acestui subiect într-un interviu recent acordat pentru podcastul lui Bursucu. După ce au fost surprinși într-o ipostază tandră, speculațiile despre o posibilă legătură romantică între cei doi au circulat intens în media, anul trecut.

În timp ce mulți au fost curioși să afle detaliile din spatele acestor fotografii, Jador a ales cu grijă cuvintele când a vorbit despre Andreea Bălan. A lăudat-o pentru talentul ei și pentru dedicarea sa în cariera muzicală.

"Andreea Bălan este o femeie foarte talentată, de departe un om extraordinar, o femeie extraordinară, una dintre cele mai deștepte femei cu care am colaborat, cele mai inteligente femei cu care am putut să am de-a face", a mărturisit artistul.