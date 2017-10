A cantat pe aceeasi scena cu Loredana, a prezentat emisiuni TV la MCM Romania si a revenit de curand pe scena alaturi de proiectul ei de suflet, Camioane in Multime.

Ce anume iti aduce bucurie?

Copiii mei imi aduc cea mai mare bucurie si apoi, muzica. Cand cant sau cand lucrez la o piesa noua simt ceva extraordinar, o bucurie greu de descris. La fel se intampla si cand ascult muzica, am acelasi sentiment intens de bucurie sincera. Nu as putea trai fara copiii mei sau fara muzica.

Ai un ritual anume de dimineata?

Nu am un ritual anume, as vrea sa ma trezesc cat mai tarziu cu putinta...dar de cele mai multe ori acest lucru nu e posibil. Ma trezesc, ma spal pe dinti si pe fata, uneori imi spun rugaciunea si fac dus. Apoi trezesc copiii sau ma pregatesc sa plec spre filmarile sau sedintele foto pe care le am.

Multe persoane spun ca nu isi pot urma visul din lipsa de timp. Cum reusesti sa impaci viata de familie si mai ales statutul de mama cu pasiunile tale?

Intr-adevar, este foarte greu sa iti manageriezi timpul in ziua de astazi...dar incerc sa gasesc un echilibru si sa stabilesc totul in functie de prioritati. Familia ramane pe primul plan...dar ma duc cu tot dragul si nu lipsesc de la nici o repetitie sau sedinta foto pe care o am. Sunt alaturi de copiii mei in tot ce au de facut dar nu renunt nici la visele mele si la ceea ce am de facut pe plan artistic.

Canti, esti make-up artist, ai fost prezentatoare de emisiuni TV. Care este punctul comun dintre acestea?

Punctele comune sunt creativitatea, spontaneitatea si dragostea cu care fac aceste lucruri. Pun pasiune in tot ce fac, fie ca este vorba despre cantat, makeup sau emisiunile TV. Daca nu imi place cu adevarat ceea ce fac...mai bine renunt, ca nu imi iese foarte bine. Asa ca tot ceea ce fac este cu dragoste maxima si pasiune totala!

Cand am lucrat in televiziune am avut multe satisfactii cu emisiunile pe care le prezentam. Am cunoscut oameni minunati, am primit multe mesaje de felicitare si multe incurajari. Am terminat facultatea de jurnalistica si chiar mi-am dorit sa lucrez in televiziune, sa trec dincolo de sticla prin ceea ce faceam. Ca si makeup artist am cunoscut foarte multe femei si machiajele mele au readus foarte multe zambete, bucurie sincera si aprecieri. Am impartasit momente unice si speciale cu fiecare femeie pe care am machiat-o si asta mi se pare extraordinar. Cat despre muzica, nu am cuvinte sa pot descrie ce simt atunci cand cant. Satisfactie este un cuvant care nu poate cuprinde dragostea mea nelimitata pentru muzica si ceea ce simt atunci cand cant pe scena, la repetitii sau in studio, la inregistrari. Muzica a fost, este si va fi parte din mine petru totdeauna, este dincolo de orice cuvinte si simtiri.

Care este cea mai mare provocare cu care te-ai confruntat in profesie si cum ai depasit-o?

Cea mai mare provocare este sa ma autodepasesc zilnic in tot ceea ce fac. Am fost pusa intr-o situatie complicata la o filmare, cand a trebuit sa tund un copil...desi eu nu ma pricep mai deloc la hairstyling. Dar...m-am mobilizat si am reusit, incercand sa imi amintesc tot ce stiam de la colegii mei hairstilisti.

Cum iti pastrezi si ingrijesti frumusetea?

Nu fac lucruri extraordinare, nu ajung nici macar la saloanele de cosmetica pentru tratamente, de operatii sau injectii nici nu se pune problema....Sunt o femeie normala care de multe ori nici nu are timp sa se demachieze....ma dau cu crema si incerc sa imi tratez tenul cu respect. Sunt adepta naturaletii si a frumusetii care vine in primul rand din interior, dintr-o inima plina de bunatate.

Ne nastem femei dar asta nu inseamna ca si suntem. Ce anume face o femeie, "femeie"?

Cred ca ceea ce defineste o femeie este caracterul ei, inima, comportamentul si atitudinea. Bunatatea si delicatetea sunt elemente esentiale pentru a fi o femeie in adevaratul sens al cuvantului, dorinta de a-i ajuta pe altii si de a fi folositoare pentru cei din jur.

Ce se mai intampla cu trupa Camioane in Multime pana la sfarsitul anului?

Avem cateva concerte stabilite....si lucram la cateva piese noi, suntem in faza de creatie, multe ore la studio, idei peste idei, texte....si cred ca va iesi ceva frumos marca CnM.