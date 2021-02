Colagen Și Elastină: Ingrediente Esențiale În Produsele Anti-aging?

Produsele anti-aging sunt pe cât de utilizate, pe atât de dezbătute. Unele dintre cele mai întâlnite din compoziția unor astfel de cosmetice sunt colagenul și elastina. Află în continuare de la medicul dermatolog cât de benefice sunt aceste ingrediente pentru tenul tău.

Procesul îmbătrânirii pielii nu poate fi stopat, dar cu siguranță poate fi încetinit. Deteriorarea pielii are la bază o serie de transformări structurale, funcționale și estetice determinate de o multitudine de factori externi. Factorii genetici reprezintă un aspect important, însă aceștia sunt influențați de stilul nostru de viață și de schimbările ce au avut loc de-a lungul timpului în atmosferă. Prin urmare, faptul că stratul de ozon își pierde din capacitatea de a filtra razele UV, stresul la care ne expunem zilnic, sedentarismul, alimentația nesănătoasă sau poluarea pot produce o accelerare a deteriorării fibrelor de elastină și colagen. Aceste două proteine sunt secretate în mod natural în organism, fiind responsabile pentru fermitatea și elasticitatea pielii. Cu toate acestea, producția de colagen și elastină scade treptat, odată cu trecerea timpului, determinând aspectul de piele lăsată și apariția ridurilor. Tocmai de aceea, de cele mai multe ori, pornim în căutarea tinereții fără bătrânețe înainte ca primele linii mai accentuate să devină vizibile.

Când vine vorba despre îmbătrânirea cutanată, produsele anti-aging sunt considerate a fi un ajutor de nădejde în rutina de frumusețe. Cu toate acestea, subiectul a reprezentat întotdeauna o controversă în industria cosmetică. Majoritatea produselor care promit să mențină aspectul tânăr și strălucitor al tenului conțin colagen și elastină, promovând ideea potrivit căreia un astfel de tratament va stimula producția acestor proteine, determinând pielea să capete aspectul mult dorit. De altfel, în jurul acestei idei a fost creat și mitul conform căruia singurele produse anti-aging care dau roade sunt cele care conțin aceste două substanțe. Logica din spatele acestor afirmații este evidentă, ținând cont de raportul de cauzalitate dintre producția celor două proteine și aspectul pielii. Cu toate acestea, în momentul de față, studiile privind această temă sunt limitate și nu pot fi considerate concludente. Dezbatem acest subiect și aflăm adevărul din spatele mitului alături de Denisa Georgescu, medic specialist dermatolog din cadrul Asociației Medicilor Independenți și clinicii Dr. Leventer Centre.

Care este rolul colagenului și al elastinei asupra pielii și cum acționează acestea în organism?

Dr. Denisa Georgescu: Colagenul și elastina sunt proteine ce intră în alcătuirea dermului, fiind esențiale în asigurarea suportului și a elasticității pielii. Colagenul reprezintă cea mai abundentă proteină din structura pielii și este responsabilă pentru prevenirea ridurilor și a liniilor fine. Elastina oferă structura și capacitatea pielii de a-și reveni la starea normală după ce este întinsă.

Colagenul și elastina sunt produse în mod natural de către organism, însă, odată cu trecerea timpului, producția acestora scade. La ce vârstă începe deteriorarea fibrelor de colagen și elastină și cum se manifestă?

Dr. Denisa Georgescu: Deteriorarea fibrelor de colagen și elastină începe în jurul vârstei de 20-25 ani când se consideră că producția de colagen scade cu aproximativ 1% pe an, putând ajunge până la 30% în primii ani după menopauză. Această scădere se manifestă prin apariția ridurilor fine, scăderea elasticității pielii sau prin aspectul de ten tern, fără strălucire.

Sunt eficiente produsele anti-aging sau suplimentele alimentare pe bază de colagen și elastină în încetinirea procesului de îmbătrânire cutanată?

Dr. Denisa Georgescu: Se consideră că anumite produse anti-aging topice pot stimula producția de colagen, însă într-o mică măsură. În ceea ce privește suplimentele alimentare pe bază de colagen nu există studii clare care să demonstreze beneficiul acestor produse, însă sunt date preliminare care arată că administrarea lor pe termen scurt și mediu poate îmbunătăți aspectul pielii. Cremele ce conțin colagen nu sunt eficiente în a reface stocul necesar pielii, nu pentru că ar avea un tip diferit de colagen față de cel natural, ci pentru că molecula de colagen este mare și nu poate pătrunde prin piele. Ele pot aduce doar un aport de hidratare. Suplimentele alimentare conțin în schimb, molecule de colagen hidrolizat numite peptide, acestea fiind mult mai mici și mai ușor de absorbit de organism.

Dr. Denisa Georgescu: În general, suplimentele alimentare cu colagen sunt sigure și bine tolerate de majoritatea persoanelor. Un efect advers care poate apărea este refluxul gastro-esofagian.

O inovație pe piața din România este apa cu colagen. Sunt astfel de produse benefice sau există alte alimente care pot stimula producția de colagen și elastină din organism?

Dr. Denisa Georgescu: Apa cu colagen, asemenea suplimentelor alimentare, conține peptide de colagen care pot fi mai ușor absorbite. Însă, nu există dovezi că aceste molecule sunt eficiente și suficiente în a produce o îmbunătățire semnificativă a structurii cutanate.

Ce tratamente recomandați pentru încetinirea îmbătrânirii pielii și la ce vârstă este ideal să începem să le utilizăm?

Dr. Denisa Georgescu: Este recomandat să începem folosirea produselor anti-aging în jurul vârstei de 25 ani. Produsele care pot aduce un beneficiu în încetinirea îmbătrânirii cutanate sunt cele care conțin retinol, vitamina C, hidroxiacizi, peptide sau niacinamida. Vitamina C are rol antioxidant, putând contracara acțiunea radicalilor liberi, adică acele molecule de oxigen care au capacitatea de a distruge celulele. Expunerea cronică la ultraviolete, precum și poluarea pot scădea nivelul de vitamina C din piele. Doza necesară de vitamina C din produsele cosmetice ar trebui să fie mult mai mare pentru a fi cu adevărat eficace, însă acest lucru nu este posibil întrucât structura ei se degradează rapid în contact cu oxigenul.

Ce sfaturi aveți pentru menținerea unui aspect tânăr al pielii cât mai mult timp?

Dr. Denisa Georgescu: Menținerea unui aspect tânăr al pielii depinde de mai mulți factori. Este esențială fotoprotecția, indiferent de anotimp; oprirea fumatului, dieta echilibrată care să conțină multe fructe și legume, somn suficient, hidratarea cutanată, folosirea unor produse adecvate tipului de ten și îndepărtarea machiajului înainte de a ne culca.

