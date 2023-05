10 Cele mai faine filme de desene animate pentru copii

Dacă aveți puțin timp liber și v-ar plăcea să îl petreceți alături de cei mici, vizionând un film de desene animate educativ și captivant, vă facem 10 propuneri de desene animate de neratat atât pentru copiii, cât și pentru părinți.

10 Filme de desene animate pentru copii, dar bune de vizionat în familie

Inside Out / Întors pe dos (2015)

Acesta este un extraordinar film introspectiv, dar plin de distracție și elemente psihologice care ne dau de gândit. În film întâlnim cele 5 emoții de bază ca și personaje principale, acestea fiind emoțiile unei fetițe de la naștere și până la vârsta adolescenței.

Este un film valoros care ajută copiii să își înțeleagă mai bine trăirile pe care le au în diverse perioade de vârstă, dar totodată este un film de căpătai pentru părinți, căci aceștia observă mai bine etapele dezvoltării emoționale ale copiilor și le pot înțelege mai bine nevoile.

Moana

Un film de desene animate plin de culoare, bucurie, curaj și aventură, care îi va ține pe cei mici cu sufletul la gură. Tema filmului o reprezintă puterea unei fete de a reda inima lui Te Fiti – o zeiță a naturii ce aduce belșug și viață, bucurie și stabilitate. Inima acestei zeițe fusese furată de către un semizeu, Maui, alături de care Moana reușește să ducă la bun sfârșit aventura prin care readuce viață în natura, salvându-și astfel tribul de la distrugere.

Seria de filme animate Cars (Mașini)

Este imposibil să nu fi auzit deja de Fulger McQueen – o extraordinară mașină de curse, care a făcut istorie în Cupa Piston. Fiecare film îl prezintă pe Fulger McQueen în diverse ipostaze din viața lui, reușind să învie legende și să construiască prietenii adevărate și valoroase atât pentru el, cât și pentru cei din jur. Pentru a vă face o idee, va lăsăm mai jos prezentarea celor 3 filme, menționând că merită să vizionați și Amintirile lui Bucșă – o serie de miniepisoade foarte amuzante în care Bucșa devine eroul principal.

Seria de filme de desene animate cu Clopotica și prietenii săi (Tinker Bell)

Vă prezentăm lista filmelor cu Clopotica în ordinea apariției lor:

Tinker Bell (2008)/ Clopotica

Tinker Bell and the Lost Treasure (2009) / Clopotica și comoara pierdută

Tinker Bell and the Great Fairy Rescue (2010) / Clopotica și aventurile ei în lumea oamenilor

Tinker Bell and the Secret of Wings (2012) / Clopotica și secretul aripilor

Tinker Bell and the Pirate Fairy (2014) Clopotica și Zâna Pirat

Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast (2015) / Clopotica și legenda bestiei de nicăieri

Mai adăugăm și Clopotica și Jocurile Olimpice, un film mai scurt, dar cu esență, în care copiii învață despre încrederea în propria persoană, dar și în cei din jur, despre ce înseamnă o echipă și riscurile trișării.

FAMILIA ADDAMS

Acesta este un film care îi încânta atât pe copii, cât și pe adolescenți. Personajele sunt pe cât de ciudate, pe atât de amuzante și unice totodată. Povestea este despre prietenie și puterea de a ne accepta între noi așa cum suntem, încurajându-ne să ne îmbrățișăm diferențele și să apreciem valoarea prieteniei și a familiei totodată.

Frozen – Regatul de Gheață

Cele câteva filme în serie ale Regatului de Gheață va captiva atenția oricărui copil, căci cele două surori reușesc să înfrunte obstacolele vieții și să se maturizeze, să își găsească scopul în viață, echilibrul și totodată acestea învață despre ce înseamnă trădarea vs prietenia adevărată.

Monsters, Inc. - Compania Monștrilor

Filmul a primit multe aprecieri de la criticii în domeniu, iar coloana sonoră este atât de bine realizată, încât filmul câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original: ,, If I Didn't Have You ". A fost totodată nominalizat pentru primul film de animație, dar a pierdut în fața lui Shrek de la DreamWorks și a mai fost, de asemenea, nominalizat pentru cea mai bună muzică originală.

Seria de filme animate Shrek

Veți viziona aventuri foarte amuzante și totodată foarte interesante și unice ca și concept, alături de cei mici. Este un film de văzut în familie, fiind potrivit atât pentru copii, cât și pentru adolescenți și adulți totodată. Shrek este un căpcăun care, deși își dorește să ducă o viață liniștită în mlaștina să, reușește să se implice în tot felul de necazuri din care va reuși să iasă cu bine.

Encanto

Un minunat film de desene animate în care se vorbește despre puterea familiei și nevoia de a rămâne uniți și de a accepta fiecare membru al acesteia, indiferent cât este sau nu este de „bun”. Este un film plin de magie, cu o grafică fantastică și o coloana sonoră ce cucerește atât copiii, cât și adulții.

Hotel Transilvania

O altă serie de filme animate excelentă pentru cei mici, plină de distracție, magine și paranormal. Filmele sunt construite astfel încât să fie foarte amuzante, pline de distracție, moderne și creative.

Vizionare placuta