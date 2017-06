Odata cu trecerea timpului, pielea isi pierde din elasticitate, dar si capacitatile de regenerare si reparare ale pielii sunt reduse. Pe langa inaintarea in varsta, exista mai multi factori care grabesc procesul de imbatranire a pielii, unul dintre acestea fiind neglijarea acesteia. Daca vrei sa ai un ten mai luminos si sanatos, descopera patru pasi esentiali in ingrijirea tenului.

Dormi mai mult

Pe timpul noptii, pielea “lucreaza” impotriva stresului si a agresiunilor din mediul inconjurator ce duc la imbatranirea prematura a tenului. Celulele vechi sunt indepartare, bariera naturala a pielii este reparata, circulatia sangelui este stimulata si celulele pielii sunt innoite, rezultand o piele mai tanara si fresh. Insa, in cazul in care organismul este privat de somn, pielea are de suferit – apar cearcanele, senzatia de ochi umflati, tenul este tern, iar productia de colagen este inhibata. De aceea, pentru un ten radios si sanatos este indicat sa dormi cel putin 7 ore pe noapte.

Consuma cat mai putin zahar

Se spune ca suntem ceea ce mancam, iar aceasta zicala este adevarata atunci cand vine vorba de legatura dintre alimentele procesate si aspectul pielii. Studii realizate de-a lungul timpului arata ca zaharul printr-un proces numit glicatie, se ataseaza de proteinele din sange si formeaza molecule noi si periculoase care distrug elastina si colagenul – celule care mentin pielea ferma si elastica. De aceea, este de preferat sa reduci pe cat posibil zaharul din alimentatie si sa consumi fructoza naturala, obtinuta printr-un consum constant de fructe si legume.

Foloseste un serum cu ingredienti activi

Pentru a tine la distanta efectele nocive ale consumului de zahar asupra pielii, opteaza pentru folosirea unui serum pe baza de vitamine si extracte naturale. P-Bright Serum de la Filorga contine vitamina C, cunoscuta ca un puternic antioxidant ce protejeaza pielea de stresul oxidativ si ofera stralucire tenului. In compozitia serumului se gaseste si un exfoliant enzimatic, papain carbomer, cu efect de uniformizare a pielii.

Opteaza pentru un tratament de rejuvenare faciala

Hiperpigmentarea, petele cauzate de soare si pistruii pot da senzatia unui ten matur, tern. Cand aceste imperfectiuni sunt extrem de vizibile la nivelul tenului, poti opta pentru un tratament de fotoregenerare prin lumina intens pulsata (SPL). Pentru ten este ca o explozie de energie asupra celulelor “lenese” ce nu mai produc suficienta elastina si colagen, necesare pentru un tonus de invidiat. Tratamentul are efecte mult mai profunde si mai de durata decat orice crema, masaj, dermoabraziune sau peeling chimic.