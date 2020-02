Cinci trucuri pentru a arăta senzațional în fiecare zi

Sezonul rece nu este deloc un motiv să uităm de noi și să nu ne îngriijim.

Chiar dacă mai este până la vară, oglizile din casă reflect către noi o imagine chiar acum. Iată câteva trucuri care te vor ajuta să ai un corp de invidiat și să arăți senzațional în fiecare zi.

1. Nu te lăsa doborâtă de serviciu nici la propriu, nici la figurat. Ține stresul sub control, arde mai multe calorii și menține-ți mușchii tonifiați făcând scurte plimbări în timpul zilei. Poți opta pentru un birou ajustabil, la care să poți lucra stând în picioare. In general atunci când petrecem mult timp în poziția șezând, corpul are nevoie de mai puțină energie pentru a funcționa. Practic, ne "închidem" mușchii și, mai mult decât atât, avem tendința să ținem spatele cocoșat.

2. Dormi atât cât ai nevoie în fiecare noapte. Pentru nimic în lume nu renunța la cele 7 până la 9 ore de semn nocturn pentru a-i permite corpului tău să se regenereze și să își recapete echilibrul hormonal.

. Nu uita să bei lichide, în special apă pe tot parcurul zilei. Aceasta nu trebuie să fie nici foarte rece, nici caldă ci mod la temperatura camerei. O hidratare adecvată poate contibui la o mai bună funcționare a metabolismului și a creșterii ratei acestuia cu până la 30 la sută.

4. Hrănește-te așa cum trebuie. Mesele frugale și dese contribuie la buna funcționare a metabolismului. O alimentație care include legume consummate cât mai aproape de starea lor naturală reglează nivelul insulinei. Cu cât farfuria ta conține mai multe culori care provin de la legume și fructe, cu atât mai rapide vor fi rezultatele.

5. Mergi la sală. Cu cât ai o masă musculară mai mare cu atât corpul tău arde mai multe calorii. Masa musculară se face cu ajutorul antrnamentelor de forță. Acestea se efectuează, de regulă, la aparate, cu greutăți libere sau folosind propria greutate musculară. Un circuit cu greutăți ușoare, care include repetări numeroase și timpi scurți de reapaos îți va menține pulsul la un nivel ridicat, contribuind la creșterea rezistenței musculare și arderea excesului de țesut adipos.

Featured foto by Victoria Chudinova via Shutterstock