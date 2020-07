Secretul unui machiaj rezistent: baza pentru machiaj!

Tenul trebuie pregătit cu multă grijă înainte de a aplica machiajul, iar din rutina noastră de make-up nu trebuie să lipsească baza pentru machiaj!

Deși de multe ori folosim produse calitative, machiajul nostru nu rezistă pe tot parcursul zilei, iar acest lucru se întâmplă din cauza faptului că nu folosim o bază de machiaj înainte de aplicarea fardurilor sau a fondului de ten. Și eu m-am întors de multe ori acasă după o zi petrecută în oraș și am observat că fondul de ten aproape dispăruse pe alocuri, iar fardul de pe pleoape nu arăta uniform, deși aplicarea a fost corectă, iar produsele erau calitative. După o perioadă în care am sesizat aceste lucruri am conștientizat că problema este la pregătirea tenului pentru machiaj și am achiziționat câteva baze de machiaj. Deși nu pare un pas foarte important și multă lume îl sare, aplicarea unei baze de machiaj este necesară pentru realizarea unui machiaj rezistent!

4 baze de machiaj pe care trebuie să le încerci

Bază pentru machiaj Luminzing Primer

Baza pentru machiaj Luminzing Primer acționează pe 2 planuri în același timp: matifiază și iluminează tenul după prima aplicare. Primerul netezește și pregătește pielea pentru a fixa machiajul la perfecție. Acesta are o compoziție fină, cu efect de hidratare, se întinde foarte ușor, pregătind tenul pentru aplicarea fardurilor. Textura ușoară maschează imperfecțiunile și pregătește pielea pentru machiajul de zi cu zi. Baza pentru machiaj asigură protecția împotriva factorilor din exterior lăsând pielea fină și catifelată pe toata durata machiajului.

Baza pentru machiaj poate fi comandată aici.

Bază pentru machiaj Kiss Beauty

Baza pentru machiaj Primer Kiss Beauty este produsul care îți asigură un machiaj îndelungat și rezistent. Primerul netezește și pregătește pielea pentru a facilita aplicarea fondului de ten sau a pudrei compacte. Formula transparentă umple pielea pentru un efect de uniformizare a tenului. Se simte lejer pe față, fără să încarce machiajul. Aceasta se folosește pe tenul curat înaintea aplicării altui produs cosmetic.

Baza pentru machiaj poate fi comandată aici.

Baza machiaj spray Ushas Make It First este produsul premium de încredere care se pulverizează pe pielea curată înainte de orice alt produs de machiaj. Acționează imediat, intrând în piele și uscându-se într-o peliculă lejeră pe care se fixează la perfecție cosmeticele lichide, cremoase sau pulberi. Primerul netezește și pregătește pielea pentru a fixa fardul. Baza machiaj spray Ushas Make It First este un primer tip spray care acționează în două direcții în același timp. În primul rând, acesta formează o bază rezistentă pentru fondul de ten, farduri pleoape si alte cosmetice. A doua acțiune a bazei de machiaj începe cu procesul intens de hidratare a pielii. Chiar dacă pielea poartă mai multe straturi de machiaj, ea se va bucura de o senzație de confort pe durata zilei datorită ingredientelor hidratante.

Baza pentru machiaj poate fi comandată aici.

Bază pentru machiaj Max Factor

Această bază pentru machiaj este tot ceea ce ai nevoie dacă îți dorești un machiaj rezistent pe tot parcursul zilei!

Baza pentru machiaj poate fi comandată aici.