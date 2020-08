Crema hidratantă : cel mai important pas pentru un ten sănătos!

Hidratarea corespunzătoare a tenului te poate feri de multe probleme!

Întotdeauna am fost pasionată de îngrijirea tenului și drept urmare niciodată nu am avut probleme la acest capitol. Mereu am luat-o exemplu pe mama mea care deși nu folosea numeroase produse, avea un ten absolut perfect. La baza unui asemenea ten fără probleme stă crema hidratantă care trebuie folosită atât pe timp de zi, cât și seara înainte de a ne pune la somn. În primul rând trebuie să afli ce tip de ten ai pentru că ceea ce mi se potrivește mie, ție ar putea să îți provoace mai mult rău decât bine. Totodată, pe lângă produsele de îngrijire pe care le folosești trebuie să fii atentă și la alimentație, la consumul de apă: minim 2 litri pe zi și la stilul de viață. Totuși, eu o să îți prezint câteva creme hidratante care din punctul meu de vedere te pot ajuta!

4 creme care îți vor hidrata tenul

Cremă hidratantă cu aloe vera

Obține un ten fresh pe tot parcursul zilei, vizibil mai strălucitor, mai plin și mai uniform, datorită proprietăților sale, sucul de Aloe, Miere și Vitamina E, care hidratează și catifelează. Cu textura sa luminoasă și mătăsoasă, aceasta cremă este tratamentul perfect pentru toate tipurile de piele; o plimbare de dimineață plină de plăcere pentru a va renaște simțurile și pentru o hidratarea de lungă durată! Cu fiecare aplicare, tenul va fi fresh și radiant. Aplicați crema cu vârfurile degetelor, mișcați delicat din partea de jos a feței în sus și de la centru spre exterior. Această metodă de aplicare, combinată cu crema, vă va ajuta să vă păstrați pielea în stare optimă.

Crema poate fi comandată aici.

Cremă hidratantă de față cu suc de aloe și spf

Cremă cu protecție solară ideală pentru tenul mixt, ce protejează tenul împotriva razelor UV. Absolut indispensabil pentru a combate excesul de sebum, datorită sucului de aloe vera, ce are o acțiune fresh, hidratantă și calmantă. Textura sa fluidă se absoarbe rapid și oferă un confort imediat întreaga zi. Produsul este rezistent la apă. Din frunzele de aloe vera se obține un suc cu peste 200 de substanțe funcționale, capabile să efectueze o acțiune eficientă de hidratare, calmare și regenerare a pielii. Aplicați o cantitate generoasă de cremă înainte de expunerea la soare. Reaplicați frecvent pentru a vă asigura ca rămâneți protejată și hidratată.

Crema poate fi comandată aici.

Un tratament special conceput pentru persoanele cu tenul uscat sau sensibil, cu textură bogată și abundentă care atenuează imediat senzația de piele care ține ameliorând aspectul și redându-i suplețea și catifelarea. Se topește minunat în contact cu pielea, activând proprietățile de hrănire, hidratare și protejare. O doză de luminozitate și catifelare ce conține pulpă de afine și zmeură pentru o frumusețe cu aspect natural de vitalitate și strălucire.

Crema poate fi comandată aici.

Cremă hidratantă cu lapte de ovăz

Un tratament hidratant, formulat cu ingrediente atent selecționate pentru delicatețea lor, printre care și laptele de ovăz de la Palatul Massaini. Protejează și cea mai sensibilă piele împotriva agresiunii factorilor externi.

Crema poate fi comandată aici.

Sursă foto prima pagină RomarioIen/Shutterstock