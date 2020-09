Regula numărul 1 pentru femei: Niciodată să nu dormi cu machiajul pe față

Când am început să mă machiez nu țineam deloc cont de faptul că machiajul trebuie îndepărtat la finalul zilei și că sub nici o formă nu trebuie să îl las pe ten peste noapte, iar acest lucru a avut consecințe asupra pielii mele. Am început mai apoi să folosesc tot felul de produse pentru a-mi îndepărta machiajul, unele care făceau mai mult rău decât bine, însă am descoperit și câteva care mi-au salvat tenul. Am învățat că nu trebuie să folosesc produse care conțin alcool sau parfum și că trebuie să fiu atentă la tipul meu de ten.

4 produse potrivite pentru demachierea tenului

Apă micelară bifazică cu ulei de argan

O apă micelară proaspătă, îmbogățită cu ulei de argan, pentru o curățare ușoară, eficientă, lăsând piele catifelată. Micelele de curățare active acționează ca niște magneți care atrag impuritățile și machiajul, lăsând pielea curată, proaspătă și tonifiată. Formula bifazică, cu ulei de Argan, elimină machiajul oferind pielii hidratare în profunzime. Modul de utilizare este unul foarte ușor: agitați bine sticla, cu ajutorul unei dischete de bumbac distribuiți o cantitate mică de produs pe ten. Deși nu este obligatorie clătirea după folosirea acestei ape micelare, eu recomand să clătiți tenul cu apă. De asemenea, produsul este ideal pentru îndepărtarea machiajului rezistent la apă.

Apa micelară bifazică cu ulei de argan poate fi comandată aici.

Lapte demachiant tonic cu pro-retinol, colagen, ginseng și vitamine

Produsul curăță delicat și tonifică pielea și, mulțumită formulei sale bogate, transformă actul de curățare într-un adevărat tratament de înfrumusețare anti-îmbătrânire. Prezintă o formulă cu ingrediente funcționale, benefice pielii, printre care pot fi amintite: Pro-retinol, colagen vegetal, ginseng și vitamine. Utilizat dimineața și seara, îndepărtează impuritățile și urmele de machiaj, lăsând pielea moale și catifelată, gata de a primi tratamente ulterioare. Aplicați dimineața și seara cu ajutorul unei dischete de bumbac pe fata și gât pentru a înlătura machiajul și impuritățile.

Laptele demachiant poate fi comandat aici.

Lapte demachiant cu lapte și ulei de migdale dulci

Loțiune delicată, blândă în contact cu pielea care înlătură machiajul și impuritățile cu o singură mișcare rapidă. Este produs cu ulei de migdale dulci și lasă pielea incredibil de mătăsoasă, catifelată și pregătită pentru următoarele tratamente. Acest lapte demachiant conține 96% ingrediente de origine naturală Modul de utilizare este foarte ușor: înlăturați impuritățile și urmele de machiaj dimineața și seara cu ajutorul unei dischete de bumbac îmbibată în loțiunea de curățare.

Laptele demachiant poate fi comandat aici.

Lapte demachiant Garnier Botanical

Produsul demachiant Garnier Botanical înlătură perfect fondul de ten și impuritățile, lăsând tenul neted și curat. Modul de utilizare este unul pe care oricine îl poate executa fără probleme: Se aplică pe un tampon cosmetic și se șterge fața, pentru a elimina fondul de ten și impuritățile. Acest lapte demachiant este potrivit pentru tenul mixt și pentru cel normal.

Laptele demachiant poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină nelen/Shutterstock