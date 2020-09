Loțiune de corp pentru o piele fină la atingere

Toate ne dorim o piele fină la atingere, iar secretul obținerii acesteia este chiar aici!

O femeie care se aranjează și pentru care aspectul fizic este important, va ține întotdeauna cont de felul în care se simte pielea ei. De curând am discutat cu câteva prietene care îmi spuneau că au început să folosească tot felul de loțiuni pentru corp care pe lângă faptul că le lasă o piele catifelată, le oferă și strălucire. Așadar, am decis să le încerc și eu și am rămas plăcut surprinsă! Aceste loțiuni de corp sunt perfecte pentru acelea dintre noi care își doresc o piele fină!

5 loțiuni de corp pentru o piele fină la atingere

Loțiune de corp cu lavandă

Pielor Breeze Collection este o loțiune de corp cu parfum de lavandă ce este îmbunătățită cu glicerină, hrănește pielea și o aduce la un nivel optim de hidratare. Este recomandat să o folosiți după baie, pe pielea uscată și curată. Pilea dumneavoastră va fi mai catifelată, mai strălucitoare și mai fină la atingere, iar mirosul este unul de-a dreptul incredibil!

Loțiunea de corp cu lavandă poate fi comandată aici.

Loțiune de corp cu nuci macadamia și caramel sărat

Uită de stresul cotidian, relaxează-te, respiră și bucură-te de minunatele produse pentru îngrijirea corpului de la SANCTUARY SPA cu arome delicioase ce te aduc mai aproape de natură și suflet. Loțiunea cu uleiuri atent selecționate din nuci macadamia și caramel sărat, loțiune non-grasă pentru o piele catifelată și hidratată timp de 24 ore. Mirosul este atât de delicios ca îți vine să îl mananci! Loțiunea răsfață și catifelează pielea uscată.

Loțiunea de corp cu nuci și macadamia poate fi comandată aici.

Loțiune de corp cu portocale

Loțiune de corp pe bază de extracte de portocale, cu un parfum suav, pentru a proteja și hidrata pielea. Această loțiune este recomandată tuturor tipurilor de piele și este de preferat de folosit zilnic pentru a vedea rezultate rapide! Pielea va deveni mai catifelată la atingere!

Loțiunea de corp cu portocale poate fi comandată aici

Loțiune de corp hrănitoare Nivea pentru duș

Crema de duș Nivea Body Shower Milk răsfață pielea de pe corp, oferindu-i hidratarea și nutriția necesare. Modul de utilizare este unul extrem de simplu: se aplică în timpul dușului sau al băii pe întregul corp și se clătește cu apă caldă. După clătire, pielea rămâne fină la atingere, catifelată și are un miros extrem de plăcut. Datorită ingredientelor special alese, pielea este mult mai hidratată după folosirea loțiunii la fiecare spălare!

Loțiunea de corp hrănitoare Nivea poate fi comandată aici.

Loțiune de corp hrănitoare cu unt de cacao

Produsul indispensabil pentru îngrijirea zilnică a pielii este loțiunea de corp Ziaja Cocoa Butter! Formula îmbogățită cu unt de cacao, îmbunătățește elasticitatea, oferă hidratare și lasă pielea parfumată și catifelată. Pentru o utilizare eficientă, această loțiune trebuie folosită cel puțin de trei ori pe săptămână.

Loțiunea de crop hrănitoare poate fi comandată aici.

