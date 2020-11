Manichiură perfect realizată la tine acasă cu ajutorul acestor produse

Mâinile tale spun foarte multe despre personalitatea pe care o ai, iar din acest motiv este important să ai o manichiură impecabilă!

Fiecare femeie are grijă de mâinile sale pentru a face o impresie bună celor din jur. O manichiură perfect realizată poate spune foarte multe despre personalitatea ta, iar din acest motiv ar trebui să îi oferi cât mai multă atenție. Nu purta niciodată o ojă crăpată pe unghii pentru că va crea un aspect neîngrijit, iar cei din jur vor oberva asta. În ultima perioadă am decis să am grijă de unghiile mele acasă și să renunț la salonul de înfrumusețare, iar pentru a face acest lucru posibil am apelat la câteva produse care m-au surprins plăcut și am decis să vi le arăt și vouă!

Iată 4 produse care te vor ajuta să îți menții o manichiură impecabilă!

Kit unghii false cu gel UV pentru începători

Kit Unghii False cu Gel UV Începători vă dezvaluie avantajele modelarii unghiilor cu gel ajutându-vă să vă puneți în practică creativitatea. Setul cuprinde toată gama de produse de care ai nevoie pentru a obține o manichiură perfectă, atât tu, cât și prietenele tale. Aplicarea unghiilor nu a fost niciodată mai ușoară și mai distractivă, chiar la tine acasă! Investește inteligent în frumusețea ta, economisind bani și timp.

Kitul poate fi comandat aici.

Kit Polygel

Kit PolyGel Nail Me Up reprezintă varianta ideală și completă pentru manichiurile tehnice cu polygel. Setul cuprinde toată gama de produse necesare pentru realizarea acesteia. Este potrivit atât pentru uzul personal, cât și pentru saloanele de înfrumusețare. Polygelul este foarte rezistent și poate fi folosit atât pentru construcția unghiilor pe tips, cât și pe șablon. Se aplică cu o pensulă umezită în soluția de modelare. Polygel-ul necesită uscare la lampa UV de aproximativ 2 minute și la lampa LED 30-60 de secunde.

Kitul poate fi comandat aici.

Ojă cu ștampilă

Se usucă rapid și este pigmentată, asigurând un efect rezistent și calitativ, în timp ce compoziția are o vâscozitate ridicată datorită siliconului care ajuta la fixarea și imprimarea modelelor pe unghii. Tehnica de stampilare a unghiilor este folosita atat de profesionisti, cat si de amatori.

Oja cu ștampilă poate fi comandată aici.

Pilă buffer pentru cremă de luciu

Pila buffer pentru Cremă de Luciu este un accesoriu special, ce se folosește împreună cu crema de luciu pentru unghii. Mânerul are o culoare chic, cu un design extrem de practic. Unghiile tale vor avea o strălucire naturală și sănătoasă. Pila buffer poate fi folosită cu încredere timp îndelungat, fiind extrem de rezistentă.

Pila poate fi comandată aici.

Sursă foto prima pagină Element5 Digital, de la Pexels