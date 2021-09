Ce să porți mereu în geantă: Produse de machiaj

Aceste produse trebuie întotdeauna să fie prezente în geanta ta!

După cum este bine cunoscut, în geanta unei femei se află foarte multe lucruri: portofel, chei, bani aruncați, bonuri de la cumpărături, accesorii și foarte multe machiaje! Problema mea cea mai mare de-a lungul timpului a fost să găsesc o geantă suficient de mare încât să pot avea întotdeauna aproape toate machiajele la mine. După ce am găsit-o, am realizat că nu e prea plăcut să cauți minute întregi cardul de credit prin geantă printre rujuri, pensule, iluminatoare, produse pentru conturarea feței și lista poate continua. Astfel, am ajuns la concluzia că ar trebui să port mai puține lucruri în poșetă și am făcut o selecție a produselor de care chiar am nevoie atunci când ies din casă! Îți voi prezenta imediat acele cosmetice fără de care nu ies în oraș!

Pudră de față

Atunci când folosesc fond de ten înainte de a ieși în oraș îl setez cu foarte multă pudră deoarece am un ten mixt care face ca produsul de pe față să nu reziste foarte mult timp. Atunci când e foarte cald, trebuie să îl retușez cât mai des cu pudră de față, iar din acest motiv acesta este primul produs pe care îl am în geantă! Am folosit multe tipuri, dar am rămas la una care m-a surprins și pe care o reachiziționez de fiecare dată când este nevoie:

Pudră de față NYX Professional Make-up

Este aproape invizibilă pe piele și, totuși, reușește lucruri uimitoare. Pudra minerală NYX Professional Makeup Mineral Finishing Powder oferă feței un aspect mat, prelungește persistența machiajului și acoperă imperfecțiunile minore. Are un finisaj catifelat, este incredibil de ușoară și arată foarte natural.

Pudra poate fi comandată aici.