Cad frunzele, dar nu lasa si parul sa cada!

Pierderea parului pare o problema a barbatilor, insa femeile sunt aproape la fel de susceptibile sa isi piarda parul sau sa se confrunte cu subtierea lui odata cu varsta. Ingrijoratorul fenomen se poate intampla oricand, din mai multe motive, inclusiv dupa nastere sau la schimbarea anotimpurilor.

Despre viata parului

Parul creste in trei cicluri: anagen, catagen si telogen. Aproximativ 90% din parul de pe scalp se afla in faza anagena, respectiv de crestere, care dureaza de la doi la opt ani. Faza catagena sau faza de tranzitie tine de regula 10 zile, timp in care foliculul pilos se micsoreaza. Doar 10% din firele de pe scalp sunt in aceasta faza, cele mai multe se afla in faza de crestere. In timpul ciclului telogen, care dureaza in jur de doua pana la patru luni, parul intra in repaus. In aceasta faza parul poate sa cada in mod natural. Statistica spune ca pierdem zilnic intre 50 si 100 de fire pe zi, iar acest lucru se incadreaza in normalitate. Mai mult, atunci cand ne spalam pe cap, potrivit Academiei Americane de Dermatologie, pierdem 250 de fire, tot in mod normal.

Cand consideram caderea parului o problema

Cand pierdem mai mult de 100 de fire pe zi, atunci ar trebui sa incepem sa ne ingrijoram. Dermatologii considera ca pierderea parului in faza de crestere e cu adevarat o problema. Si se intampla des in anumite perioade din an, din viata, avand cauze hormonale, sau din cauza unor carente si factori toxici. Este evident ca nimeni nu numara firele cazute, dar atunci cand perna dimineata este plina de fire de par, cand pe perie ramane o cantitate considerabila de par sau atunci cand iti treci mana prin par ramai de fiecare data cu fire de par in palma, e normal sa te ingrijorezi.

Ce solutii exista?

Gama Capilarte de la Dermedic a fost special conceputa pentru probleme ale scalpului: alopecie, cadere excesiva a parului, matreata si scalp hiperactiv.

Duo-ul compus din Samponul si Serumul tratament Capilarte de la Dermedic adreseaza problema caderii parului stimuland cresterea parului. Esti curioasa sa afli mai multe detalii? Iata-le: Samponul Tratament Capilarte de la Dermedic stimuleaza micro-circulatia la nivelul scalpului si hraneste intens celulele foliculilor de par. El previne pierderea excesiva a parului, mareste volumul si grosimea firelor de par.

La randul sau,are rolul sa hraneasca intensiv, sa protejeze si sa regenereze celulele foliculilor de par, sa creasca vitalitatea acestora, stimuleaza micro-circulatia la nivelul scalpului, imbunatatind astfel oxigenarea matricei parului, favorizeaza cresterea firelor de par noi, structurate in mod adecvat, mareste volumul de par si reduce vizibil caderea. Mai mult, inhiba productia de dihidrotestosteron (DHT), hormon responsabil pentru scurtarea fazei de crestere a parului si micsorarea foliculilor pilosi. Se aplica zilnic pe scalp o cantitate mica, care se maseaza usor pana se absoarbe. Se fac cure de 3 luni, cu o luna de pauza intre cure. Atuurile acestei game constau in ingredientele active pe care le contine: complexul. Gama este hipoalergenica si este recomandata persoanelor care sufera de alopecie de diferite etiologii, inclusiv caderea parului determinata de cauze genetice sau hormonale.

Nu uita! Pentru rezultate eficiente este recomandat sa folosesti Serul Tratament Capilarte impreuna cu Samponul din aceeasi gama pentru rezultate durabile.

Produsele Dermedic se gasesc in farmacii fizice si online.

Pret recomandat

Ser tratament pentru stimularea cresterii parului Capilarte, 150 ml, Dermedic – 55 de lei

Sampon tratament pentru stimularea cresterii parului Capilarte, 300 ml, Dermedic – 44 de lei

Despre Dermedic

Proprietarul si producatorul marcii DERMEDIC este BIOGENED S.A., o companie poloneza, cu mai mult de 65 de ani de experienta in piata farma. In 2003 a fost creat brandul Dermedic, avand cele mai inalte standardele de productie, in acord cu GMP. Dermatocosmeticele Dermedic, cu formule inovatoare, sunt dedicate ingrijirii specializate a pielii sensibile, alergice ori cu probleme. Disponibile cu precadere in farmacii, produsele Dermedic completeaza cu succes tratamentul numeroaselor afectiuni ale pielii, fiind ajutoul de incredere al consumatorilor si medicilor dermatologi in ingrijirea zilnica. In Romania brandul DERMEDIC este distribuit de ND MEDHEALTH, o companie farmaceutica cu o gama completa de servicii menite sa faciliteze accesul pe piata farmaceutica din Romania a brandurilor de sanatate si frumusete, cu o experienta de peste 10 ani.

