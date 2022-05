Institutul estetic AVRA introduce tratamentele non-invazive Biologique Recherche

Protocoalele Biologique Recherce disponibile în cadrul AVRA Aesthetic Institute au la bază combinația dintre o abordare clinică a pielii prin diagnosticul riguros cu ajutorul Skin Instant Lab

Primul institut de estetică non-invazivă din București, AVRA Aesthetic Institute, introduce în portofoliul de tratamente soluțiile personalizate ale brandului francez Biologique Recherche. Protocoalele Biologique Recherce disponibile în cadrul AVRA Aesthetic Institute au la bază combinația dintre o abordare clinică a pielii prin diagnosticul riguros cu ajutorul Skin Instant Lab © și tratamente cosmetice personalizate cu produse pure, complex formulate ce au o concentrație de ingrediente active de peste 20%.

„Am ales Biologique Recherche pentru că este un brand cu tradiție de peste 40 ani, care continuă să inoveze. Filosofia Biologique Recherche are la bază Skin Instant-ul fiecărei persoane, personalizarea și orientarea către rezultate, iar misiunea AVRA este de a oferi protocoale de tratament cu adevărat personalizate, în serviciul frumuseții, sănătății și stării de bine, folosind cele mai noi descoperiri în domeniu, cu rezultate demonstrate.”, spune Marina Aristotel, Manager AVRA Aesthetic Institute.

Metodologia Biologique Recherche parcurge 3 etape esențiale: etapa de diagnostic, etapa de inițializare și etapa de tratament, iar în cadrul tratamentelor faciale fiecare pas este personalizat, perfect adaptat necesităților clientului, în fiecare Skin Instant ©.

Etapa de diagnostic:

În această etapă, esteticianul efectuează un diagnostic complex cu aparatul Skin Instant Lab ©, cu măsurători obiective ale parametrilor esențiali ai tenului: hidratarea, integritatea barierei lipidice, elasticitatea, pigmentarea și cantitatea de sebum, completat cu un diagnostic vizual și tactil.

În urma acestei evaluări complexe, specialistul poate formula o rutina completă, personalizată și poate recomanda tratamentele cosmetice profesionale adaptate Skin Instant-ului © clientului.

Acest diagnostic se recomandă a fi repetat la un interval cuprins între 3 și maximum 6 luni.

Etapa de inițializare

Protocolul de tratament începe cu pregătirea individuală a epidermei, urmând un ritual precis și riguros bazat pe curățarea temeinică a pielii, combinată cu un masaj și pregătirea pielii, folosind loțiunea emblematică P50 a mărcii și aplicarea unei măști de față adaptate tenului.

Etapa de tratament

Încorporând produse cu cea mai mare concentrație de ingrediente active, pentru a „recondiționa” epiderma și a ajuta la sporirea potențialului acesteia de auto-regenerare, această etapă tratează, țintind probleme specifice ale tenului. Aplicate în conformitate cu metodologia inovatoare Biologique Recherche, ele echilibrează, hidratează și revitalizează epiderma, fiind adaptate necesităților pielii clientului. Ingredientele active își fac efectul treptat, calitatea pielii se îmbunătățește, iar tenul devine strălucitor.

„Conceptul clasic de încadrare a tipului de ten ca fiind uscat, gras sau mixt este un ambalaj care a rămas insuficient pentru a defini caracteristicile tenului, întrucât starea pielii variază, uneori dramatic, chiar și numai pe parcursul unei zile, aceasta fiind expusă la o multitudine de factori externi: agenți poluanți, vânt, soare, frig etc., factori interni: modificări hormonale, stres, procesul natural de îmbătrânire, cât și de stilul de viață: fumat, consum de alcool, droguri etc. Din acest motiv, metodologia Biologique Recherche are la bază Instantul pielii sau Skin Instant©”, acest concept reflectă status-ul pielii într-un moment dat.”, spune Dr. Simona Stefania Gentimir, Trainer Biologique Recherche România.

Fiecare dintre aceste variații trebuie luate în calcul în alegerea produselor potrivite de îngrijire a pielii, astfel încât acestea pot și trebuie să varieze în timp. Esteticienii institutului AVRA sunt instruiți să analizeze toate aceste variabile și să recomande tratamentul cel mai potrivit pentru diferitele Skin Instant©, precum și protocoale de îngrijire pentru acasă, folosind produsele potrivite.

Produsele Biologique Recherce utilizează extracte de plante, biomarine și biotehnologice în concentrații foarte mari, de peste 20%. Formulele nu conțin parfumuri sintetice și nici conservanți, păstrând structura originală a ingredientelor active, prin maximizarea utilizării prelucrării la rece în formulele acestora. Eficacitatea unui produs Biologique Recherche are la bază compoziția și calitatea ingredientelor sale active, iar sinergia dintre produse, tehnicile de tratament distinctive și originale și tratamentul de remodelare facială oferă rezultate instantanee și excepționale.

