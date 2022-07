Care sunt cele mai frecvente 5 greseli pe care le faci atunci cand iti speli parul?

Sunt de ajuns cativa pasi gresiti pentru ca frumusetea parului sa paleasca.

Ce poate fi atat de complicat atunci cand iti speli parul? E o operatiune automata, care pare de-a dreptul o banalitate, dar iata ca nu e. Micile abateri de la regulilele de aur fac parul sa sufere. Incet, incet, acesta isi pierde luciul, devine fragil si se rupe. Ei bine, sunt de ajuns cativa pasi gresiti pentru ca frumusetea parului sa paleasca. Ulterior, va fi nevoie de o lunga perioada de tratamente, poate chiar si de o tunsoare noua pentru ca acesta sa isi recapata supletea, stralucirea si sanatatea.

Un nou inceput

Si daca nu-ti vei da seama care a fost greseala, cercul vicios va continua. Si cum intotdeauna este loc de mai bine, o data ce stii ce gresesti, e mai usor sa faci lucrurile cum trebuie. Am stat de vorba cu Madalina Nitu, stilist Wella Professionals, si am aflat care sunt cele mai frecvente greseli atunci cand ne spalam parul si cum sa le corectam.

Prea mult sampon

Suntem tentati sa folosim prea mult sampon si asta duce la deshidratarea parului. „Se intampla des acest lucru pentru ca parul nu este umezit complet, ceea ce face dificila raspandirea samponului pe par. Pentru a permite samponului sa se emulsioneze, parul trebuie foarte bine udat inainte. Veti vedea ca o cantitate mica de produs va fi suficienta pentru a face o spuma consistenta care va curata perfect parul”, precizeaza Madalina Nitu.

2. Spalare prea rara sau prea deasa

Vesnica intrebare, cat de des trebuie sa spalam parul? Madalina Nitu spune ca spalarea prea rara poate duce la incarcarea scalpului, la iritatii si mancarimi, in timp ce o spalare frecventa poate usca scalpul, stimuland astfel producerea de mai mult sebum pentru a compensa uscaciunea. „Nu, nu exista o regula in acest sens, spalarea parului depinde de multi factori, de textura parului, de stilul de viata, de conditiile de mediu. Cei care au parul normal sau uscat, il pot spala de 1-2 ori pe saptamana, in schimb, cei cu parul gras o pot face de 2-3 ori, insa sfatul meu este sa evitati spalarea zilnica.”, spune stilista.

3. Folosesti acelasi sampon

Desi este un mit ca parul tau se obisnuieste cu acelasi sampon in timp si nu mai este eficient, totusi parul are nevoie de o schimbare din cand in cand. Explicatia este ca nevoile lui se schimba in fiecare anotimp sau daca este vopsit sau prea des coafat. „Un sampon de netezire este excelent pe timp de vara, insa iarna, un sampon pentru volum va fi mult mai potrivit. Un sampon purificator e bun vara sau cand facem sport, dar daca parul este vopsit mai des, atunci un sampon hidratant sau pentru mentinerea culorii va fi o alegere mai buna.”, precizeaza stilista.

4. Clatesti parul cu apa calda

Specialistii ne atrag atentia ca apa prea fierbinete usuca atat parul, cat si scalpul. Apa mai rece, in schimb, ajuta la sigilarea cuticulei si aduce luciu si mentine culoarea mai mult timp. Foloseste pentru spalare apa calduta si pentru clatit apa cat mai rece.

5. Freci scalpul cu unghiile

Curatarea capului cu unghiile poate provoca ruperea parului si zgarieturi pe calp. „Corect este sa folositi buricele degetelor, si nu unghiile. Scalpul, si inevitabil si parul, trebuie masat cu varful degetelor prin miscari circulare, folosind o presiune usoara. Spalat delicat, parul va ramane perfect curat, dar si sanatos.”, ne spune Madalina Nitu.

Vizionare placuta