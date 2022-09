Coafuri pentru parul mediu- Idei de coafuri simple si elegante pentru parul tau!

Daca ai nevoie de un refresh si de putina inspiratie pentru parul tau, aici vei gasi cateva idei super cool! Indiferent daca petreci mult timp la birou sau ai un program mai flexibil, daca pleci curand in vacanta si ai nevoie de cateva idei sau doar esti curioasa sa vezi in cate feluri iti poti coafa parul, am pregatit exemple foarte draguta pentru tine de care te vei indragosti instant!

Coafuri par mediu 1. Încă un pic de vară pentru părul tău Atunci când ai părul de o lungime medie, poți opta pentru un coc lejer în vârful capului. Iei jumătate din părul tău, șuvițele din partea de sus și le înfășori într-un coc simplu. Acest look îți aduce aminte de vară, desigur, însă se potrivește de minune și cu o cămașă în culori tomnatice, un pulover mai gros și îți complimebtează perfect o pereche de cercei mai mai, mai colorați. Roman Samborskyi/Shutterstock 2. The classic Pentru doamnele și domnișoarele care au un stil mai clasic sau care pur și simplu nu vor să petreacă enorm de mult timp în fața oglinzii, pe lângă cocul lejer, puteți opta pentru o coadă de cal pe care o puteți îmbunătății prin a ascunde elasticul de păr cu o șuviță mai groasă.

Acest lucru se face foarte simplu și rapid cu ajutorul a două sau mai multe agrafe pentru păr. Luați o șuviță din coada pe care deja ați format-o și o înfășurați în jurul elasticul care de preferat ar trebui să aibă o culoare similară cu cea a părului. Apoi folosind câteva agrafe de păr (bobby pinuri) legați șuvița sub coada de cal.

Această coafură este perfectă pentru zilele la birou sau la școală, însă se poate potrivi de minune și la un eveniment dacă ținuta cere o coafură cât mai simplă. TRL/Shutterstock iconogenic/Shutterstock Coafuri simple si elegante Împletituri ideale pentru toamnă! #AutumnChic Nu vei putea da greș niciodată cu împletituri simple. Acestea se potrivesc pentru ieșirile în oraș, pentru zilele pline, dar în care îți dorești ca părul tău să arate impecabil și pot fi elegante atunci când ai nevoie! Iată câteva idei care te pot salva atunci când nu ai deloc inspirație! Ekateryna Zubal/Shutterstock PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock Idei coafuri Irina Bg/Shutterstock Poți oricând alege un look retro ca cel din imaginea mai sus, sau niște bucle lejere pentru activitățile de zi cu zi, exact ca cele din imaginea de mai jos! Sofia Zhuravetc/Shutterstock Roman Samborskyi/Shutterstock Dacă te simți încrezătoare, poți opta pentru o coafură curly pe care o poți realiza cu ajutorul unui ondulator subțire sau prin tehnica paiului- o tehnică destul de simplă, care necesită atenție și puțină rabdare, însă rezultatul final va merita tot efortul. Iată un video explicativ aici! Citeste si: Totul despre otita Cover photo YuriyZhuravov/Shutterstock Vizionare placuta Catalina Florea

25 Septembrie 2022







Urmareste-o pe Catalina Florea Cătălina este cel mai nou și tânăr redactor Kudika, acoperind zonele de Travel, Artă și Cultură. Cătălina este pasionată de teatru și cinematografie, de cinci ani este membru activ al...