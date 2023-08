E vară, cald și soare... nu uita de depilare!

Vara e anotimpul soarelui și mai ales al pielii expuse. Conform standardelor încă în vigoare în cea mai mare parte a lumii contemporane instagramabile, pielea care se expune trebuie să fie de regulă depilată, inclusiv cea de la nivel inghinal și câteodată și intim, de vreme ce rochiile și costumele de baie devin din ce în ce mai minimale și decoltate.

De aici tot felul de probleme, deoarece cam toate am observat de-a lungul timpului cum, câteodată, pielea depilată arată chiar mai rău decât cea cu păr, din cauza accidentelor cutanate minore, tăieturi, inflamații, roșeți, coșuri, foliculite, părului crescut sub piele… De câte ori nu te-ai pomenit zicând că ai dat o piele cu păr, dar sănătoaă totuși, pe o piele regulamentară, fără păr, dar traumatizată, care te face să arați cam… jupuită sau, dimpotrivă, solzoasă?

Problemele au și soluții!

Cu siguranță ești în căutare de soluții practice, rapide, simple, dar mai ales sănătoase, în special pentru zona intimă, unde importantă este și frumusețea, dar mai ales protecția și siguranța, având în vedere că sunt zone care stau de obicei acoperite, sunt în contact cu secrețiile corpului, creând astfel acel mediu propice pentru dezvoltarea bactoriilor, fungilor, infecțiilor și neplăcerilor de toate felurile.

Ca de obicei, tot natura îți vine în sprijin. Stai liniștită, nu îți voi propune fierturi complexe de plante medicinale, rădăcini contorsionate și altele asemenea. Eu sunt prietena ta, Eva Intima , și ceea ce îți propun este o gamă de produse pentru epilat cu ingrediente active naturale, fără coloranți artificiali și testate dermatologic, simplu și plăcut de folosit pentru o femeie modernă.

Descoperă o gamă de produse prietenoase cu pielea ta!

Gama de depilare de le Eva Intima conține o spumă delicată pentru ras, BIKINI SHAVING FOAM , o cremă de îngrijire a pielii după orice tip de depilare, BIKINI BALM, și loţiunea pentru prevenirea și tratarea firelor de păr crescute sub piele după depilare, BIKINI INGROW. Da, Eva Intima are soluții și împotriva acestor fire cu adevărat rebele, care se încăpățânează să se ascundă și să ne trădeze, iritând pielea și traumatizând-o în moduri multiple și mai ales multiplu inestetice. Deoarece prietena ta Eva Intima știe că Bikini Body nu este numai un corp frumos, lucrat, tonifiat și impecabil epilat, ci este în special un corp cu piele sănătoasă!

EVA INTIMA ® BIKINI SHAVING FOAM este o spumă cremoasă, pentru o epilare us ̦oară ș i rapid ă.

Înmoaie și hidratează pielea în timpul procesului de epilat, protejând-o în același timp împotriva dezvoltării microorganismelor patogene ș i a inflamat ̦iilor. Ingredientele active provin de la mai multe plante dermocosmetice: a loe, mușețel, arnică, echinaceea. Este îmbogățită cu extracte de plante atent selecționate, cunoscute pentru acțiunea lor antimicrobiană, cum ar fi azadirachta, cimbru, rozmarin ș i melaleuca, iar extract ele de mus ̦eț el, aloe s ̦ i salvie , precum și acidul glicirizic (din planta Glycyrrhiza Glabra) contribuie la procesul de calmare, hidratare și regenerare a pielii.

Aplic ă o cantitate suficientă pe zona pe care dorești să o epil ezi, după ce i ̂n prealabil ai udat-o cu puțină apă. După depilare, orice reziduu de spumă se îndepărtează cu multă apă.

EVA INTIMA ® BIKINI BALM este o cremă care îngrijește și protejează pielea după orice tip de depilare. Oferă o act ̦iune calmantă și regeneratoare datorită compoziției sale bogate î n extracte de plante (mus ̦eț el, aloe, salvie, gălbenele), în unt de karité și provitamina B5 (pantenol) ș i, i ̂n același timp, protejează împotriva dezvoltării microorganismelor patogene. Conține extracte de plante dermocosmetice cu rol de protecție antiiritantă (nalbă - Malva Vulgaris) antimicrobiană (cimbru - Thymus Vulgaris), antifungică (Hamamelis Virginiana, Azadirachta indica ).

Oferă o calmare imediată a pielii iritate de depilare, regenerâ nd în același timp zona deteriorată. Nu conț ine substan ț e medicinale, culori sintetice și parfumuri. După î ndep ărtarea părului nedorit, se aplică o cantitate de EVA INTIMA® BIKINI BALM pe piele pentru a o calma ș i a o proteja de irita ții. Crema se va absorbi rapid și fără urme. Pentru cele mai bune rezultate, repetă aplicarea la 4-6 ore.

BIKINI INGROW este o loţiune pentru prevenirea și tratarea firelor de păr crescute sub piele după depilare. D atorita ̆ acidului salicilic s ̦i acizilor din fructe (AHA) exfoliază intensiv pielea, reducând astfel creșterea firelor de păr de sub piele, care la răndul lor pot duce la apariț ia inflamat ̦iilor. În același timp, compoziția sa îmbogățită î n uree s ̦ i extract de aloe, ment ̦ine pielea moale și hidratată, în timp ce extractele de mușeț el s ̦i arnică calmează eventualele zone iritate.

Agenț i keratolitici s ̦ i exfoliant ̦ i speciali ment ̦in foliculii de păr deschiș I și nu permit firelor de păr î n cres ̦ tere să adere sub stratul de piele; în plus, î mpiedica ̆ dezvoltarea microorganismelor patogene care pot duce la inflamația cunoscută sub numele de foliculită. Nu conț ine colorant ̦i ș i parfum.

Pune o cantitate mică de EVA INTIMA ® BIKINI INGROW pe o dischetă demachiantă și aplică în zonele unde firele de păr încep să crească sub piele - sau, preventiv, imediat după epilare, în zonele unde știi că, de obicei, apar astfel de fire. Loțiunea se va absorbi imediat, fără urme, iar pentru rezultate optime aplică de 3-4 ori pe zi.

EVA INTIMA ® BIKINI INGROW se poate folosi pe orice zonă a pielii după orice metodă de epilare .

