Lenjeria intima Calvin Klein: descopera noua reclama ce demonteaza toate tiparele din moda

Ce aduce in plus noua campanie la lenjerie intima Calvin Klein

Lenjeria intima Calvin Klein demonstreaza cu fiecare campanie ca Sex Sells (Sexul vinde) insa cu un anumit rafinament, cu o doza de mister. Iar noua reclama ce demonteaza inca o data toate tiparele din moda demonstreaza ca frumusetea, sarmul, talentul si inteligenta vand la fel de bine, indiferent de varsta.

Promovarea lenjeriei intime Calvin Klein a fost intotdeauna controversata. Nu putine au fost scandalurile ce s-au iscat in jurul imaginilor cu Justin Bieber @justinbieber shows his for @billboard magazine. #mycalvins A post shared by Calvin Klein (@calvinklein) on Nov 6, 2015 at 2:12pm PST

Noua reclama sub manuirea Sofiei Coppola a atras nume precum Kirsten Dunst, Rashida Jones, Laura Harrier, Maya Thurman-Hawke (da, fiica fostului cuplu de le Hollywood, Uma Thurman si Ethan Hawke), Nathalie Love, nepoata creatoarei de moda Anna Sui si nu in ultimul rand Lauren Hutton, la varsta de 73 de ani! Sub sloganul “Calvin Klein or nothing at all” (Calvin Klein sau nimic) reclama la lenjeria intima Calvin Klein este inca o modalitate prin care barierele impuse de industrie au fost sparte.

Varsta e doar un numar. La fel si greutatea. La fel si numarul de patratele de pe abdomen. Lauren Hutton fotomodel in tinerete – si nu numai! – a reaparut in atentia publicului prezentand in colectia de primavara-vara 2017 a casei de moda Bottega Veneta. Ea apare alaturi de Gigi Hadid, purtand geanta ce ii poarta numele.

In contextul actual, moda incearca sa readuca in prim-plan atat femei cu forme – modele XXL – cat si femei trecute de tinerete sau care se indeparteaza de tiparul clasic de frumusete. Iar Lauren Hutton nu este singura femeie mai in varsta care sa apara in colectiile marilor designeri. In prezentarile de moda pentru primavara-vara 2017 am vazut modele de toate varstele la Dries van Noten sau Simona Rocha.

Pana la urma, de la inceputuri si pana acum, promovarea vizuala a lenjeriei intime Calvin Klein s-a bazat pe sexualitate, ceva nuditate si controversa. Da, sexul vinde. Dar, iata si controversa! Noua reclama la lenjerie intima CK nu este altceva decat o continuare fireasca in promovarea casei de moda. Insa, pentru un public educat cu anumite standarde de fumusete, greutate si varsta, Lauren Hutton la 73 de ani este ceva iesit in comun. Si totusi, si Lauren Hutton poarta lenjerie intima Calvin sau... nimic!

Brooke Shields intr-o controversata campanie Calvin Klein - Ce sta intre mine si Calvinii mei? Nimic. Un slogan ramas celebru The original #mycalvins. From the archive: the 1980 Calvin Klein Jeans ad campaign that started it all. Happy Birthday @brookeshields! Photographed by Richard Avedon. A post shared by Calvin Klein (@calvinklein) on May 31, 2015 at 9:14am PDT

Sursa foto front page – Calvin Klein instagram, Calvin Klein Youtube, Calvin-Klein.another.co