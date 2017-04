Este sezonul in care curelele si baretele se prind pe glezna sau urca pe gamba. Sezonul in care se poarta si cataramele mari dar si inchiderile cu curele din satin, catifea sau piele.

Si pentru ca ti-am povestit in materialele anterioare despre sandalele cu toc, despre incaltamintea cu tocul gros, despre pantofii cu volane, astazi, ma focusez pe un alt element in tendinte cand vine vorba de pantofi in acest sezon.

Astazi gasim cele mai cool modele de pantofi cu tocul decorativ si povestim despre cum se poarta asa incat sa transforme total tinuta office, look-ul casual sau stilul elegant, de ocazie! Pantofii cu tocul decorativ se impart in doua categorii in acest sezon. O categorie se refera la forma si o alta la aplicatii, pattern-uri si imprimeuri.