Salut dragelor, numele meu este Ruxandra Chis si sunt o bloggerita din Cluj Napoca. Inca din vremea liceului citeam revista Kudika, iar acum ma simt extraordinar la gandul ca voi putea sa impartasesc acest articol cu voi.

Rochia verde smarald este una dintre acele rochii care ar trebui sa le aiba orice femeie in garderoba. Este un Icon dress care te va aduce in lumina reflectoarelor oriunde vei merge, fie ca este vorba despre un eveniment, sau ca mergi la opera sau ca este seara de Revelion… cu rochia verde smarald nu vei da gres.

Faptul ca este crapata pe un picior ii ofera un look mult mai sexy, iar jocurile asimetrice din partea de sus ofera o nota de rafinament si eleganta intregii tinute. Am ales o pereche de pantofi negri cu toc, o geanta plic din margele mici tot neagra si am accesorizat intregul outfit cu o pereche de cercei argintii supradimensionati si doua inele de argint. Zilele acestea au fost foarte calduroase, dar pentru zilele mai friguroase puteti sa luati peste un sal de casmir de un mov inchis sau pentru un look mai indraznet o haina de blana multicolora, caci tot este in trend J

Cum a ajuns rochia verde smarald sa fie un icon dress? Este simplu.

Se potriveste oricarui tip de ten: de la tenul mai inchis, ten bronzat, pana la tenul albicios Se potriveste oricarei nuante de par, fie ca esti blonda, bruneta sau roscata, rochia verde smarald ti se va potrivi ca o manusa. Iti va conferi un look senzational si te va face sa te simti de milioane.

Aceasta minunata creatie este semnatura unui designer roman pe nume Julia Toaders, care a dat nastere acestei rochii de un rafinament si o perfectiune iesita din comun.

Dar daca inca aveti dubii, voi lasa pozele sa vorbeasca de la sine.

Pupici,

Ruxandra