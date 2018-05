Astazi vocea consumatorilor si a designerilor (prin marile case producatoare) declara asumat ca ochelarii de soare fashion reprezinta un accesoriu care pot lua cu succes locul bijuteriilor. Tendintele sezonului primavara/vara 2018 sunt extreme bine gandite si reinterpretate, asadar pe langa extravanganta si glam, ele trebuie sa isi gaseasca si utilitatea.

Ochelarii de soare pot complet armonios o tinuta, asadar cu putina creativitate si o doza concentrata de curaj, poti iesi foarte usor din anonimat alegand perechea potrivita. Sursele de inspiratie sunt nenumarate, dar daca ar fi sa intocmim un clasament care sa ne indice cine da tonul cu adevarat, atunci am putea adauga in el negresit: celebritati de peste ocean, influenceri, modele de talie internationala si de aici... lista ramane deschisa. Alegerea ochelarilor trebuie sa ia in considerare mai multe variabile cum ar fi: atat gusturile personale legate de stilul de imbracaminte, forma fetei si calitatea lentilelor.

Defineste-ti stilul si adapteaza trendul gusturilor si nevoilor tale!

Daca esti o persoana ce se incadreaza vestimentar intr-un stil clasic, poti alege cu incredere pentru aceasta vara o pereche de ochelari cat eye. Astazi ii poti gasi in numeroase variante reinterpretate, atat cu lentile lunguiete cat si rame extrem de stylish. Chiar daca abordarea hainelor tale este ceva mai ponderata, poti da o tusa personala remarcabila alegand un astfel de model cu efecte garantate.

Daca mergi pe un stil clean, minimalist si monocrom, care are in componenta croiuri simple si lejere, nu ar strica sa spargi aspectul adaugand o pata de culoare. Probeaza cateva perechi cu lentile colorate si vezi care sunt propunerile designerilor pentru acest sezon. Nu uita sa iei in calcul si variante ceva mai opulente, oversized, cu aplicatii si insertii de piatre pe rame, daca vrei sa fii declarata drept o fashionista adevarata. Cu astfel de alegere, tinuta ta nu mai are nevoie de nicio bijuterie. Si ai posibilitatea sa semnezi un statement care cu siguranta va fi copiat.

In plus nu putem da la o parte ca stilul anilor ‘70 scoate la inaintare ochelari rotunzi, care cadreaza foarte bine intr-un stil romantic, boho chic, cu rochii vaporoase, feminine si texturi lejere; atat de adorate in perioadele cu temperaturi caniculare.

Si daca totusi, asta nu reprezinta cel mai bine nu intra in panica…

Gusturile tale sporty pot fi impacate cu modele inspirate din echipamente standard, ca atare ce ar fi sa te uiti cu atentie si sa vezi cum ii poti integra mai bine in garderoba ta?

Ochelarii de soare vor fi intodeauna o alegere chic, dispusa sa faca diferenta, atat pentru femei cat si pentru barbati. O tinuta comuna poate fi scoasa la inaintare daca are accesoriile potrivite. Si da, aici putem introduce si ochelarii de soare. Moda joaca un rol foarte important, iar forma si lentilele sunt chestiuni ce tin de gust si trasaturile fetei; dar nu putem omite ca ochelarii trebuie sa protejeze ochii de razele nocive ale soarelui.

Dar daca iti doresti sa devina accesoriul indispensabil, analizeaza tendintele actuale si mergi si pe ceea ce iti spune instinctul.