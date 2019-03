7 rochii lungi spectaculoase pentru ținute maxi-chic

Rochiile lungi ar trebui să fie în garderoba oricărei femei - cu cât mai multe, cu atât mai bine.

Rochii lungi înseamnă, în primul rând, eleganță. Dar și garanția unei apariții memorabile. Asta pentru că acestea conferă rafinament și îmbracă frumos silueta. Indiferent de ocazia pentru care cauți rochii lungi, am găsit câteva modele dintre care să alegi și în care să arăți extraordinar.

Rochiile lungi ar trebui să fie în garderoba oricărei femei - cu cât mai multe, cu atât mai bine. Și nu vorbim doar despre ocazii speciale, ci și despre plimbări sau diverse evenimente unde vrei să arăți și să te simți bine. Rochiile maxi maturizează și păstrează o linie feminină cool, tinerească totodată. Înnobilând silueta, rochiile lungi par și sunt pretențioase, nu denotă vulgaritate și se poartă de orice doamnă sau domnișoare pentru că au, în principiu, un design tineresc care captivează. Pe scurt, cu astfel de ținute se poate bifa prezența la diverse locuri.

Rochii lungi spectaculoase

Ca să îți fie mai ușor, găsești mai jos rochii lungi cât mai variate ca stil și croială.

Rochii lungi de petrecere: alege una în cloș din țesătură metalică

Una dintre cele mai frumoase rochii lungi care ne-a atras atenția a fost modelul Artista. Într-o culoare vișinie, nobilă, aceasta se remarcă prin țesătura metalică cu luciu, una care înseamnă senzualitate și prin croiala cu decolteu suprapus în V și crăpătură. Căptușită pe interior, are în talie o bandă elastică lată, mâneci ușor bufante și lungime trei sferturi. Plus că este o rochie fabricată în România!

Rochie cu croială evazată Farmer: o altfel de opțiune de rochii lungi

Poate că nu pariezi pe rochiile lungi de petrecere, așa că o rochie mai lejeră sport-casual ar fi ceea ce îți trebuie când vânezi comoditatea pentru timpul liber. Rochia maxi de la Mango cu croială evazată, de culoare gri deschis, este una uni. Are gulerul clasic, buzunare frontale în zona pieptului și mâneci cu manșete și nasturi, închiderea fiind cu capse. Se vede grozav cu orice pantofi te simți bine.

Rochie lungă de inspirație japoneză

Rochii lungi pot însemna și rochii kimono, dar noi ne-am orientat către ceva mai simplu - rochie lungă într-un stil nipon cu imprimeuri florale orientale și confecționată dintr-un material specific lucios care înseamnă minimalism și ceva practic, simplu. Parte din colecția Vila, această rochie de primăvară (https://www.garbo.ro/articol/Moda/24666/6-rochii-de-primavara-pentru-un-martie-inflorit.html) este cu fason drept și are striații pe țesătura ornamentată asiatică.

Rochie lungă albastru turcoaz cu aplicații pe talie și volănașe

Pentru ținute feminine luxoase, rochiile lungi se traduc și prin unele de inspirație grecească. Am găsit rochia Dida cu aplicații pe talie și volănașe ornamentale dispuse în pliuri. Aceasta drapează silueta prin aplicațiile de tip mozaic, un efect interesant fiind asigurat și de cordonul fals din talie. Spatele este decupat, decolteul adânc în V și mânecile evazate petrecute. De purtat mai ales la cocktail-uri, baluri.

Rochie lungă neagră de seară

Little black dress este cu siguranță un must în șifonierul oricărei femei. Este versatilă, ușor de accesorizat. Am găsit una din categoria rochii lungi, respectiv Milena, una din voal cu dantelă la gât și aplicație aurie pe fustă. Este o piesă vestimentară misterioasă, cu detalii asimetrice suprapuse în partea de jos. Se va vedea uimitor cu niște pantofi cu toc fie nude, fie aurii.

Rochie lungă cu garnituri negre în stil victorian

Dacă îți plac poveștile cu parfum de epocă, să știi că poți proba una dintre cele mai cool rochii lungi de care am dat prin online - rochia verde steampunk de la Zee Lane Collection. Este una uni, elegantă, cu croială evazată și mâneci oversize stil clopot. Însă ce ne-a atras atenția cel mai mult este jaboul (accesoriu din volane de dantele fixat la baza gâtului) de la piept și talia elastică.

Rochie de lux lungă în cloș pe umăr și cu cordon

Rochiile lungi se poartă la nunți, petreceri, banchet, seara. Rochia Ana Radu - creație românească - se remarcă prin culoarea în degradeuri și croiala feerică ce te trimite cu gândul la basme sau povești romantice. Cu un umăr gol, fără mâneci și cu suprapuneri de material în straturi pentru aspect bufant, rochia din tul este căptușită pe interior. Aproape că s-a recreat ținuta Cenușăresei!

