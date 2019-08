Cum ne alegem canapeaua perfecta pentru living

Prin definitie, o canapea trebuie sa fie confortabila, sigura si utila pentru intreaga familie. Adesea, o mare parte din timp il petrecem in sufragerie, pe canapea, impreuna cu ceilalti membri ai familiei sau cu oaspetii.

comunicat de presa

In prezent, pe piata articolelor de mobila exista o multitudine de modele de canapele, inspirate dupa ultimele tendinte internationale in domeniu, fapt care ingreuneaza alegerea, cand plecam la cumparaturi.

Iata la ce detalii trebuie sa fim atenti, pentru o investitie optima in canapeaua perfecta.

Prin definitie, o canapea trebuie sa fie confortabila, sigura si utila pentru intreaga familie. Adesea, o mare parte din timp il petrecem in sufragerie, pe canapea, impreuna cu ceilalti membri ai familiei sau cu oaspetii.

Nivelul de confort reprezinta, asadar, unul dintre criteriile esentiale dupa care sunt alese canapelele de catre clienti si pe care marii producatori de mobila le au in vedere cand le realizeaza.

La Elvila, toate modelele de canapele, fie ele extensibile, fixe sau semi-extensibile, bifeaza cu brio indicatorul confort.

Un alt element important este armonia cu intreg decorul living-ului. Specialistii Elvila recomanda alegerea unei canapele in culori complementare sau contrastante in raport cu celelalte piese de mobilier, pentru crearea unui ambient placut din punct de vedere vizual. Din perspectiva cromatica, portofoliul Elvila cuprinde o gama foarte variata de modele, pentru toate gusturile.

In egala masura este bine sa ai in vedere inainte de achizitiecanapelei. Aceasta poate fi utilizata, caz in care vei alege o canapea extensibila, pentru, ocazie cu care poti opta pentru o canapea in linii clasice, avand obligatoriu in componenta puf de gasca sau fibra siliconizata. Nu in ultimul rand, scopul unei canapele vizeaza, situatie care implica achizitia unui model cu lada spatioasa, preferabil cat mai ascunsa de ochii privitorilor. O optiune aleasa adesea de romani o reprezintacare sunt 3 in 1:pentru uz nocturn,daca se opteaza pentru un model cu spatiu de depozitare inclus.

Materialele care acopera canapeaua, sunt, de asemenea, importante, majoritatea romanilor optand pentru huse detasabile, care sunt usor de curatat, dar si de variat, de fiecare data cand se doreste o schimbare in casa, dar fara a schimba modelul canapelei. Acestea sunt recomandate mai ales in cazul persoanelor care detin animale de companie. Mai mult, gratie faptului ca se scot foarte usor, husele contribuie la prelungirea duratei de viata a mobilierului.

Specialistii Elvila propun clientilor stofe de calitate, in culori variate, atat in texturi fine, cat si mai pline. Pentru un stil de amenajare foarte modern, sunt recomandate canapelele tapitate cu piele naturala sau cu piele ecologica.

In functie de marimea casei ori apartamentului si a numarului de membri care locuiesc in ea, se pot achizitiona canapele pentru o persoana sau canapele generoase, pentru o familie mai numeroasa, cat si pentru a gazdui mai multi oaspeti.

Specialistii Elvila recomanda, in ambele cazuri, coltarele mobile, care se pot muta in ambele sensuri, rezultand o canapea versatila, utila si mereu la moda. Canapelele de colt ofera clientilor libertatea de a-si alege partea pe care doresc sa-i fie amplasat bratul otoman.

Pentru desavarsirea aspectului unui living, reprezentantii Elvila recomanda luarea in calcul a achizitiei de fotolii, in acord cu design-ul si cu functionalitatea camerei.

Asadar, exista o multitudine de factori care trebuie luati in calcul odata ce ai hotarat sa cumperi o canapea. Specialistii in domeniu iti stau la dispozitie, pentru a te ajuta sa iei cea mai buna decizie si pentru a spori confortul si relaxarea din propriul camin.

Featured foto by Photographee.eu via Shutterstock.com