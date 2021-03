Creează un look incredibil cu ajutorul acestor tatuaje temporare

Iată 3 modele de tatuaje temporare care îți vor oferi un look incredibil!

Tatuajele reprezintă o decizie pe care trebuie s-o gândești de multe ori înainte pentru a nu avea regrete. Din acest motiv, pentru iubitorii de desene pe corp există tatuaje temporare care dispar după câteva spălări. Astfel, vă oferim câteva alternative pentru a vă schimba look-ul măcar pentru câteva săptămâni!

3 modele de tatuaje temporare care îți vor oferi un look incredibil

Tatuaj Temporar LUXORISE Henna Temptation Flower Crown

Tatuajul Temporar LUXORISE Henna Temptation Flower Crown este varianta moderna si nedureroasa de a obtine cele mai in voga tatuaje. Tatuajele temporare sunt expresia creativitatii si a non-conformismului.

Body art-ul este din ce in ce mai popular si te poti bucura de modelele exceptionale pe care le poti aplica pe maini, brate sau picioare. Modelele de body art se aplica usor si rezista pe piele cel putin 7 zile, daca sunt ingrijite in mod optim. Indepartarea se realizeaza cu ajutorul uleiului de corp sau de masline, ori cu putin alcool, prin masare, apoi se clateste zona. Tatuajele nu sunt nocive pentru piele, ingredientele fiind naturale.

Tatuajul temporar poate fi comandat aici.

Tatuaj Temporar LUXORISE Henna Temptation Gold Edition

Acest tatuaj temporar îți poate oferi un aer mai rebel decât cel pe care îl ai de obicei. Nefiind dăunătoare pentru piele, tatuajele pot fi plasate în orice loc îți dorești: brațe, mâini, picioare, umeri și chiar abdomen. Acestea te vor face să te simți unică și îți vor schimba starea de spirit!

Tatuajul temporar poate fi comandat aici.

Tatuaj Temporar LUXORISE Henna Temptation Details

Tatuaj Temporar LUXORISE Henna Temptation Details reprezintă o alternativă perfectă pentru persoanele care doresc să își tatueze un element distinct pe corp, fără durere și fără a exista riscul de a regreta ulterior decizia. Întreținute corespunzător, tatuajele temporare pot rezista până la 7 zile, indiferent de cât de des le speli.

Tatuajul temporar poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină Africa Studio/Shutterstock