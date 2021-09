Pregătește-te de toamnă cu noile colecții TEX și Back to School de la Carrefour

Stil cu angajamente care nu se demodează pentru produsele sustenabile TEX

Brandul TEX, disponibil exclusiv în magazinele Carrefour, anunță lansarea noii colecții de articole vestimentare responsabile, pentru sezonul de toamnă 2021, alături de produsele destinate sezonului de școală. Colecția se adresează atât adulților, cât și copiilor care tocmai au început un nou an școlar, punând în valoare produsele care respectă planeta în fiecare etapă a ciclului lor de viață. Astfel, Carrefour și TEX continuă să își pună în practică angajamentul ferm față de moda sustenabilă accesibilă publicului larg, din dorința de a reduce impactul asupra mediului înconjurător prin acțiuni concrete.

Pentru că fiecare moment contează, fie că vorbim de un moment de relaxare, o plimbare în parc, o zi plină de energie sau o seară în familie, noua colecție de toamnă TEX este potrivită pentru orice situație. Creată în mod responsabil, cu respect pentru natură și consumatori, colecția TEX Responsabil conține articole realizate din bumbac bio, din materiale reciclate și o serie de produse fabricate prin procedee mai puțin poluante și cu un consum redus de apă, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Printre acestea se numără piese vedetă, precum tricouri, cămăși, jachete, veste, pulovere, jeansi, menite să fie purtate în fiecare zi.

În plus, pentru părinții care încă nu și-au finalizat cumpărăturile de rechizite, în așteptarea noului orar, la Carrefour continuă reducerile Back to School. În același timp, Carrefour oferă ghiozdanul perfect atât pentru părinții care caută un produs ușor, confortabil și sigur pentru spate, cât și pentru copiii care caută versatilitate și modele colorate. „Ghiozdanul Cameleon” este potrivit pentru elevii din clasele I-IV și are 26 de fețe detașabile și interschimbabile, putând fi asortat la dorințele lor, fie că sunt la școală, la joacă sau în vacanță. Ergonomic și sigur, datorită materialelor din care este confecționat și bretelelor ajustabile din spumă, ghiozdanul asigură copiilor confort când îl poartă, în timp ce suportul detașabil de tip troller asigură un transport foarte simplu.

Atât colecția TEX, cât și colecția Back to School, din care face parte Ghiozdanul Cameleon, sunt disponibile în hipermarketurile Carrefour sau pe www.carrefour.ro, de unde puteți comanda online, oriunde în țară. Pentru mai multe detalii, accesează site-ul oficial www.carrefour.ro.

Despre Carrefour

Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate, în ansamblul ei: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România, eticheta “în conversie la bio”. În plus,

Carrefour a susținut atât financiar cât și prin transfer de expertiză, înființarea Fundației pentru Dezvoltarea Agriculturii, organism independent care își propune să contribuie la o schimbare sistemică a sectorului legumicol din România. Totodată, a lansat programul Act For Good, care transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social: prin fiecare sesiune de shopping, și nu numai, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Ducând mai departe grija pentru comunitate și mediul înconjurător, Carrefour România derulează Punem Preț pe Plastic, un program de economie circulară adresat reducerii cantității de ambalaje din plastic și introducerii plasticului într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. De asemenea, compania a introdus pungile biodegradabile și compostabile alături de o gamă extinsă de produse biodegradabile, realizează programe de colectare selectivă și derulează inițiative de încurajare a bunelor obiceiuri. Acestor inițiative li se adaugă contribuția de peste un deceniu la Banca de Alimente - Crucea Roșie și suportul pentru multe alte programe prin care susține comunitățile vulnerabile și reduce risipa alimentară.

Despre TEX

TEX, brandul de modă exclusiv Carrefour, oferă articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de consumatori – femei, bărbați, copii, precum și o gamă diversă de textile de casă și produse de puericultură. Prin platforma TEX Responsabil, ce contine patru piloni - BIO, Materiale Reciclate, Economisirea apei, Protejarea pădurilor-, Carrefour își asumă noi angajamente pentru moda sustenabilă, din dorința de a reduce impactul asupra mediului înconjurător prin acțiuni concrete. Astfel, brandul își ia angajamentul ca 100% din materiile prime folosite pentru produsele TEX să fie de provenienţă controlată și obţinute în mod sustenabil de acum până în anul 2030.

