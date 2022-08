Incaltamintea care iti va schimba weekend-urile

Fiecare weekend iti aduce noi aventuri! Plimbari pe lac, escapade la malul marii sau chiar excursii spontane cu prietenii. Daca esti o persoana care admira stilul streetwear, dar si eleganta unui outfit, atunci vei ador selectia din gama disponibila pe epantofi.ro pe care am realizat-o in paragrafele urmatoare!

Finalul verii vine cu surprize din partea epantofi.ro , care isi prezinta ultima campanie dedicata sezonului. Aceasta se concentreaza asupra alegerilor in materie de incaltaminte si accesorii adecvate pentru weekend-uri petrecute in oras, in centrul atentiei fiind pantofii sport de la Adidas si Superga.

Fiecare weekend iti aduce noi aventuri! Plimbari pe lac, escapade la malul marii sau chiar excursii spontane cu prietenii. Daca esti o persoana care admira stilul streetwear, dar si eleganta unui outfit, atunci vei ador selectia din gama disponibila pe epantofi.ro pe care am realizat-o in paragrafele urmatoare!

Espadrile - eleganta si confortul pot functiona perfect pentru un look de vis. Espadrilele reprezinta o piesa vestimentara care poate fi combinata intr-o multitudine de variante. De exemplu, espadrilele de la Superga sunt create dintr-un material care nu ingreuneaza piciorul, cu un interior textil si aspect boho. Dat fiind faptul ca sunt atat de usor de purtat si intretinut, aceasta pereche de incaltaminte este adecvata atat pentru zilele pline la job, cat si escapade in oras alaturi de prieteni.

Tenisi cu platforma - finalul lunii august trebuie incheiat cu stil, eleganta si un touch personal. Tocmai de aceea, tenisi cu platforma sunt o alegere care va reusi sa iti scoata tinuta in evidenta. Modelul Adidas Nizza este exemplul ideal. O pereche de incaltaminte care are la baza tehnologia Clarks Unstructured, ce permite lejeritate, flexibilitate, dar si cativa cm in plus. Tenisii cu platforma sunt perfecti pentru zilele in care vrei sa te lasi condusa intr-un traseu complet spontan - un brunch cu prietenii, o dupa masa la cinema, si in cele din urma, o seara in oras de neuitat. Weekend-ul ideal se poarta in tenisi cu platforma!

Accesorii - pe langa pantofii comozi, partea de accesorizare e la fel de importanta. Aceasta contribuie in a oferi complementaritate look-ului si un plus in ceea ce priveste styling-ul. Luna august continua in aceeasi linie uniforma cand vine vorba de acest subiect, cele mai populare tendinte fiind in continuare rucsacii compartimentati smart si inclinati spre o functionalitate ridicata, gentile tip husa pentru telefoane, si nu in ultimul rand, sepcile si bucket hat-urile.

Dacă iti doresti sa inchei vara intr-un mod ce iti exprima creativitatea stilistica cat mai mult, descopera intreaga colectie de vara la un singur click distanta, accesand epantofi.ro.

Vizionare placuta