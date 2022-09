Noile colectii Victoria's Secret sunt aici pentru a te rasfata

Inceputul toamnei aduce din partea Victoria's Secret o surpriza pe placul oricarei doamne si domnisoare.

Doua noi colectii menite sa evidentieze latura sexy si eleganta, fiind perfecte pentru orice tip de silueta. Luna septembrie este dedicata senzualitatii, unde lenjeria intima este un element esential.

Very Sexy So Obsessed Wireless Push-Up Bra

Definitia combinatiei dintre glamour si confort este aici. Aceasta colectie se concentreaza pe versiunea fara sarma a emblematicului sutien So Obsessed Push-Up Bra. Captuseala Memory Fit ofera un aspect mai bine conturat si ridicat al cupelor, iar pentru a fi o colectie cu adevarat acaparatoare, fiecare piesa dispune de o un material fin, matasos, unde cusaturile nu sunt sesizabile.

Sutienele cuprinse in colectia Very Sexy So Obsessed Wireless Push-Up Bra au parte de un aspect de lifting mediu, fiind complet ajustabile cu bretele convertibile. Mai mult, decolteul este unul adanc, unde se remarca un detaliu plin de finete - un mic accesoriu cu logo-ul Victoria's Secret auriu, situat in centrul sutienului.

Very Sexy Color Your World

Aceasta colectie va deveni instant bijuteria sertarului tau de lenjerie intima. Piesele Victoria's Secret au parte de un upgrade provocator in materie de aparenta senzuala si impunatoare. Culori opulente si imprimeuri indraznete se imbina senzational cu ornamentele contrastante din dantela Chantilly. Un look luxuriant care poate fi al tau.

Descopera noile colectii in magazinul Victoria's Secret din Baneasa Shopping City si gaseste-ti modelul care te reprezinta!

