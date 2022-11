Noua colectie Victoria's Secret este dedicata sarbatorilor

Luna decembrie se apropie cu pasi repezi, iar odata cu ea apare usor-usor si spiritul Craciunului.

Pe langa fredonatul colindelor si decoratiunile specifice, achizitionarea cadourilor devine o nevoie prioritara - lucruri pe care cautam sa le alegem cu atentie, de o calitate superioara, pentru a ilustra aprecierea si recunostinta noastra fata de cineva apropiat.

Noua colectie Share The Joy este dedicata acestei perioade, unde cele mai iubite colectii ale brandului primesc o identitate festiva, printre care Dream Angels, Very Sexy, Body by Victoria si multe altele.

Colectia celebreaza bucuria traita atunci cand esti impreuna cu cei dragi si simti spiritul sarbatorilor, totul fiind prezentat din perspectiva Victoria’s Secret Holiday. Carouri confortabile, culori tematice, seturi de cadouri de lux si multe altele - niciodata nu este prea devreme (sau tarziu) pentru a gasi cadoul perfect pentru toti cei de pe lista ta - inclusiv pentru tine.

Printre articolele noastre preferate se regasesc: corsetul fara captuseala Dream Angels, colectia Fine Fragrance (care contine parfumurile Bombshell, Tease si Bare), halatele scurte confortabile si bineinteles, sutienul Very Sexy Bombshell Push-Up Bra. Acestea sunt menite sa ofere un farmec aparte prin detaliile fine, in special prin insertiile subtile de dantela.

La baza colectiei Share The Joy se afla personalitati feminine diferite si puternice, fiecare cu o perspectiva unica asupra senzualitatii, printre care Bella Hadid, Hailey Bieber, Mayowa Nicolas, Fernanda Ly si Adut Akech.

Te asteptam in magazinele Victoria’s Secret din Baneasa Shopping City si AFI Cotroceni sau pe www.victoriassecret.ro.

Vizionare placuta