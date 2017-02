De pe net adunate - am cautat pe Twitter cele mai importante reguli de care barbatii trebuie sa tina cont pentru a avea o relatie frumoasa, de lunga durata, si fericita!

Asadar, fara sa va mai tin prea mult in suspans, iata care sunt cele mai apreciate sfaturi de relatii de pe internet.

1. Poarta-te ca si cum ai fi intr-o relatie. Ai responsabilitati acum.

2. Nu uita niciodata ca partenera ta este cea mai importanta din viata ta.

3. Da-ti interesul si incearca sa o iubesti nu doar in zilele ei bune, ci si in zilele dificile - pentru ca atunci ea are cea mai mare nevoie de tine.

4. Nu lua decizii fara sa o consulti.

5. Ai rabdare cu ea.

6. Ascult-o atunci cand are ceva de spus.

7. Ajut-o la treburile casnice. Nu scrie nicaieri ca matura si farasul sunt facute pentru ea.

8. Invata sa gatesti.

9. Propune-i sa va impartiti sarcinile in casa.