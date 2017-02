Vei avea zile in viata cand te vei simti puternica. Vei simti ca pamantul de sub picioarele tale este dur ca piatra. Ca poti munta pana si muntii. In astfel de momente, fiecare pas pe care il faci pare sigur. Si esti mai mereu cu zambetul pe buze, cu capul sus si cu ochii luminosi. Si asta pentru ca stii ca poti depasi orice obstacol.

Insa, vor exista perioade in care lumea se va schimba sub picioarele tale. Te vei simti confuza si nu vei mai stii care este drumul tau in viata. Uneori te vei simti ca intr-un vis - un vis in care nu mai poti distinge noaptea de zi.

Te vei trezi si vei pune la indoiala totul, nu vei mai intelege cine esti, ce vrei si incotro mergi. Iti va fi teama si iti vei dori ca totul sa se termine cat mai repede. Iti vei continua drumul, insa nu vei mai stii directia acestuia.

Ce faci cand esti la pamant si parca nu mai vrei sa continui? Astfel de momente sunt un proces natural prin care iti gasesti puterea din nou.

Uneori te vei simti foarte obosita. Uneori iti vei simti capul zdrobit. Uneori inima ta va plange din cauza cuvintelor sau a actiunilor dureroase ale oamenilor din jurul tau. Uneori te vei intreba daca poti continua asa.

Insa eu iti promit ca poti!

Si asta pentru ca... pana si in cele mai dificile momente, chiar si in fragilitatea si durerea pe care o simti... esti inca o creatie puternica, inca o inima frumoasa, inca un suflet feroce si hotarat.

Si, in aceasta slabiciune, vei invinge!