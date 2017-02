Indiferent de care mai este viata ta, in cele din urma ceea ce faci in mod repetat te va defini ca persoana. Daca obiceiurile tale nu te ajuta, atunci clar te pun la pamant. Iata cateva exemple de actiuni care pur si simplu iti fura fericirea.

1. Te concentrezi mai mult pe povestea celor din jurul tau... si uiti de propria poveste

Nu mai fi atat de interesat de povestile de succes ale altor persoane, de modul in care lucrurile au mers pentru acestea. Indreapta-ti atentia asupra propriei povesti, adu-ti visurile la viata. Ai tot ce ai nevoie pentru a deveni cea mai buna versiune a ta. Incredibila schimbare se intampla fix in momentul in care decizi sa preiei controlul. Acest lucru inseamna ca vei consuma mai putin si vei crea mai mult... mult mai mult. Acest lucru inseamna refuzul de a ii lasa pe altii sa gandeasca, sa vorbeasca si sa decida pentru tine. Acest lucru inseamna sa inveti sa iti folosesti propriile idei si sa te bazezi pe instinctele tale cand ai de luat o hotarare.

2. Astepti momentul perfect

Te rog, refuza sa crezi in mitul "momentul perfect". Momentele nu sunt perfecte. Tu le faci perfecte. Atat de multi oameni asteapta ca astrele sa se alinieze pentru a lua o decizie, a face o schimbare... Momentul perfect, oportunitatea perfecta, decizia perfecta. Aceste stari de perfectiune nu exista, sunt mituri.

3. Muncesti doar pentru bani

Munca fara pic de interes este precum inchisoarea. Chiar daca nu esti super pasionat de ceea ce faci, este important ca macar sa fii interesat. Cand iti proiectezi un stil de viata in care munca ta este doar pentru a plati facturile, vei sfarsi in a iti petrece intreaga viata visand sa ai o alta viata.