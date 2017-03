Dupa ce doi ani la rand a ocupat pozitia a patra in topul World Happiness Report (o initiativa globala ce a fost lansata de ONU in 2012), Norvegia se poate mandri in 2017 ca pe teritoriul ei se afla cei mai fericiti oameni, avand un scor general de 7,537.

Cum s-a stabilit ca Norvegia este cea mai fericita tara din lume

Tarile nordice europene au cele mai fericite populatii si au castigat cel mai mare punctaj global in acest clasament, scrie cnn.com, care a publicat studiul la inceputul acestei saptamani. Castigatoarea de anul trecut, Danemarca ocupa in 2017 pozitia secunda, fiind urmata de Islanda, Elvetia, Finlanda, Olanda, Canada, Noua Zeelanda, Australia si Suedia.

Pentru efectuarea clasamentului care arata ca Norvegia este cea mai fericita tara din lume, autorii studiului au luat in calcul mai multi factori, ca PIB-ul (valoarea totala a productiei de bunuri si servicii produse de populatia unei tari intr-o perioada determinata de timp) per locuitor, speranta de viata, sprijinul social, incidenta coruptiei in administratie si afaceri, libertatea sociala si generozitatea masurata in donatii recente.

foto interior si prima pagina: wavebreakmedia Shutterstock