Unul dintre cele mai frumoase lucruri din lume este inima unei femei; este fragila, insa puternica. Atunci cand iubeste, femeia renunta la tot si se dedica trup si suflet partenerului sau.

Femeie, creatie divina.

Arunca-ti toate mastile pe care le-ai creat in aceasta viata si pune pe tava sufletul tau. Deschide-ti inima si accepta iubirea adevarata in viata ta.

Imbratisarile tale aduc alinare, zambetul tau ofera mangaiere, mana ta atinge suflete, inima ta spune povesti de iubire. Iar tu stii cel mai bine cine esti. Nimeni nu te cunoaste mai bine decat tine. Nimeni nu isi doreste sa reusesti in aceasta viata mai mult decat tine. Nimeni nu stie pe deplin povestea ta.

Fii prezenta in acest timp. Nu trai din amintiri, hraneste-te cu zambete adevarate, reale, ce se intampla acum. Pentru ca acum este viata ta. Nu ieri si nici maine.

Nu renunta niciodata la tine. In cazul in care lucrurile merg dificil si nu vezi nicio luminita este posibil sa incepi sa te indoiesti de abilitatile tale. Si crezi ca renuntarea este singura optiune pe care o ai. Insa aminteste-ti intotdeauna acest lucru: ai posibilitatea de a supravietui oricarei situatii. Acesta este motivul pentru care esti inca aici, chiar acum. Pentru ca ai reusit sa supravietuiesti tuturor momentelor prin care ai trecut prin aceasta viata. Te-ai ridicat de fiecare data si ai mers mai departe. Nu renunta inca nici acum. Exista atatea aventuri frumoase si lucruri minunate care urmeaza sa se intample. Ai incredere in tine! Poti face orice!

Si daca tu nu crezi ca esti a naibii de minunata, atunci cine vrei sa creada? In tine este puterea de a deveni persoana pe care ti-ai dorit intotdeauna sa o vezi in oglinda. In tine este puterea de a gasi linistea pe care ti-o doresti. In tine se ascunde dragostea adevarata. Nu ai nevoie sa cauti in alta parte. Priveste in tine, in sufletul tau. Tot ce iti doresti, tot ce ai nevoie este acolo de ceva timp, asteptand sa fie descoperit. Insa trebuie sa crezi. Trebuie sa ai incredere in tine. Trebuie sa stii ca poti. Trebuie sa inneci acele voci mici din capul tau care iti pot spune ca nu poti face nimic spectaculos, care iti striga ca vei esua sau ca pur si simplu nu esti suficient de buna. Nu acorda atentie acestui lucru. Nu pierde magia din tine.... pentru ca tu esti femeie.