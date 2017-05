Furia este o forta foarte puternica si oamenii raspund la ea in moduri diferite. Unii reactioneaza cu agresivitate si doresc sa loveasca ceva, sa strige, sa planga, sa sparga ceva, sa dea vina pe cineva, sa arunce ceva sau sa se planga la cineva. Altii incearca sa isi reprime mania, numara pana la 10, neaga, o ingroapa sau incearca sa o ignore. Nici una dintre aceste alternative nu duce la un rezultat sanatos.

Iata o idee: De ce sa nu iti asculti mania? Cu siguranta iti atrage atentia pentru un motiv. De fapt, iti cere atentia. Cand este folosita corect, furia poate fi unul dintre cei mai mari profesori ai nostri. Cred ca furiapoate fi considerata precum detectorul nostru radar emotional, o voce, un semnal de avertizare, o rugaminte pentru ajutor, spunandu-ne ca ceva nu este in regula in lumea noastra - ca mergem in directia gresita.

Crescand, am dobandit multe temeri si convingeri limitate despre lume si despre mine. Pentru o mare parte din viata mea, am crezut ca circumstantele mi-au determinat soarta. Nu am inteles ca as fi putut alege o cale mai buna. Experientele mele cu adultii, profesorii si colegii m-au determinat sa cred ca pur si simplu nu eram suficient de bun sau de inteligent.

Ani in care nu m-am simtit bine in pielea mea, de gandire negativa obisnuita au ajuns sa creeze in cele din urma etichete care m-au determinat sa cred ca visurile erau luxul unor oameni norocosi... iar eu nu eram unul dintre ei. Ma trezeam in fiecare dimineata asteptand sa se intample ceva in viata mea.

Frica reala s-a stabilit in sufletul meu in momentul in care am plecat de acasa si am incercat sa ma descurc de unul singur. Privind inapoi in viata mea, vad cum si de ce am sabotat atatea oportunitati. Nu stiam ca port cu mine multe dintre etichetele negative nerezolvate si credintele limitate. Ca urmare, am continuat sa fac aceleasi greseli si esecuri din nou si din nou. Stiam ca am talent, insa nu intelegeam de ce nu dau lovitura.