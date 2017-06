Exista un punct in corpul nostru care, atunci cand este stimulat, are doar beneficii pentru organismul si starea noastra de spirit. Punctul se numeste Feng Fu si este gasit la baza craniului, chiar in zona cefei.

Cum trebuie procedat pentru a ne bucura de beneficiile Feng Fu?

Intinde-te pe burta pe o suprafata plana si pune un cub de gheata pe punctul Feng Fu si acopera-l cu un material (recomandam un prosop din bumbac).

Durata procesului: 20 de minute.

Beneficiile stimularii punctului Feng Fu:

Repeta acest proces o data la 2-3 zile dimineata, pe stomacul gol, sau seara inainte de a merge la culcare.

- imbunatateste somnul;

- imbunatateste sistemul digestiv;

- elimina racelile frecvente;

- reduce durerea de cap, durerea de dinti si durerile articulare;

- imbunatateste respiratia si sistemul cardiovasular;

- gestioneaza tulburarile neurologice si modificarile coloanei vertebrale;

- gestioneaza tulburarile glandei tiroide;

- poate reduce celulita;

- reduce durerile menstruatiei;

- te scapa de stres, de oboseala cronica si de depresie.

Potrivit medicinei traditionale chinezesti, metoda punctului Feng Fu nu trateaza, ci readuce intregul corp la echilibrul sau natural fiziologic, ofera impulsurile puternice necesare pentru a intineri tot organismul.

