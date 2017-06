Se utilizeaza in scop terapeutic atat florile, frunzele, mugurii, cat si scoarta tulpinii de liliac. Scoarta este bogata in taninuri, rezine si siringina, frunzele au in compozitie polizaharide, iar florile, uleiuri volatile. Se recomanda in diverse afectiuni, intern sau extern, fiind de folos in boli reumatice, hepatice, diabet, astenie, stari febrile si arsuri.

Scade glicemia

Din acest motiv, fitoterapeutii recomanda infuzia din muguri de liliac in tratarea diabetului, care este direct raspunzator de cresterea nivelului de zahar din sange. Intr-un litru de apa clocotita se pune 1 lingura cu muguri de liliac. Se ia cate 1 lingura de 3 ori pe zi. Cere totusi sfatul medicului inainte de a urma acest tratament.

In cazul arsurilor usoare sunt folosite ca tratament frunzele de liliac.

foto interior si prima pagina: Alesikka Shutterstock