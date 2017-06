Daca ati ratat florile, aflati ca si fructele de soc au valente tamaduitoare. Chiar si frunzele sunt folositoare, insa, atentie sporita! Preparatele din frunze nu pot fi folosite pentru uz intern. Atat ele, cat si ramurile socului sunt otravitoare. Din frunze si scoarta de soc se pot face preparate care trateaza degeraturile si arsurile minore, dar au si proprietati insecticide.

Florile au efect diuretic, laxativ, antiinflamator, iar fructele au proprietati antioxidante. Infuzia de flori sau fructe de soc calmeaza caile respiratorii, reduce inflamatiile si calmeaza iritatiile. Mai putin raspandita este folosirea fructelor de soc in comparatie cu florile, fara ca proprietatile curative sa fie mai prejos. Fructele au efect analgezic si laxativ.

De asemenea, sunt folosite cu succes in tratarea diferitelor afetțiuni reumatice, dar si a artritelor. In mod traditional, infuzia din flori de soc, adica arhicunoscutul ceai, este folosit cel mai adesea in tratarea racelilor, a gripei, sinuzitelor, dar si pentru caile respiratorii superioare.

foto interior si prima pagina: nada54, Shutterstock