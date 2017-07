"Cateodata tot ce trebuie sa faci este sa uiti ceea ce simti si sa-ti amintesti ceea ce meriti."

Una dintre cele mai frumoase femei din lume, Angelina Jolie a devenit un model de influenta pentru multi oameni, fiind considerata o femeie cu un suflet minunat, care a trecut prin numeroase probleme in viata sa, insa niciodata nu s-a dat batuta.

Ea a castigat o pozitie atat de respectuoasa si onorabila in inima oamenilor incat cuvintele sale simple motiveaza si inspira persoane de pe intreg pamantul. Ea ne invata cum sa traim o viata mai buna, mai frumoasa, mai fericita. Sa aruncam o privire asupra lectiilor de viata motivationale ale Angelinei Jolie.

Viata este plina de obstacole si necazuri. Problemele ne fac viata mai incantatoare, ne transforma pe noi in persoane mai curajoase. Niciun obstacol nu ar trebui sa ne opreasca din drumul nostru catre succes, mai ales cand putem detine controlul asupra lor si le putem rezolva.

2. "Este dificil sa descoperi cine esti cu adevarat atunci cand porti dupa tine bagajul din trecut. Am invatat sa las totul in urma si sa merg mai departe"

Trecutul nu defineste niciodata prezentul. Este menit sa ramana in urma. Daca acorzi o atentie foarte mare amintirilor (in special celor dificile) nu vei mai reusi niciodata sa obtii ceea ce iti doresti. Pentru ca traiesti in trecut. Pentru ca te hranesti cu ceea ce nu mai exista in viata ta actuala.