Extrem de aromat si versatil, este folosit in bucataria romaneasca cu precadere la prepararea supelor si ciorbelor. Pe langa gustul divin pe care il da mancarurilor, aceasta planta aromatica este un foarte eficient remediu rapid. In plus, prin aroma sa, el poate inlocui cu succes sarea!

Raspandit pe arii largi in emisfera nordica, tarhonul este parte din cele patru ierburi fine ale francezilor, alaturi de patrunjel, asmatui si arpagic. Se gasese din abundenta si la noi in tara, insa din nefericire bucataria romaneaca nu il fructifica indeajuns.

Daca gospodinele ce se inspira din bucataria vestica il mai folosesc, putina lume stie ca ceaiul de tarhon este un remediu bun la toate, fiind un tratament naturist exceptional in lupta cu numeroase boli sau infectii.

