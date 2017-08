Vreau sa incep prin a spune ca sunt atat de mandra de tine. Viata nu ti-a fost prea usoara in ultima vreme si imi pare tare rau pentru asta. Insa, in ciuda tuturor, ai reusit sa iti pastrezi capul sus si sa continui sa lupti pe parcursul drumului.

Fii mandra ca ai reusit sa depasesti atat de multe obstacole. Fii mandra de persoana care esti azi.

Nu mai fi atat de aspra cu tine. Totul va avea sens intr-o zi. Durerea, ranile si frustrarea... toate vor merita. Aminteste-ti, totul se intampla pentru un anumit motiv. Esti exact in locul in care trebuie sa fii chiar acum. Respira, ai rabdare si ai incredere in cursul vietii tale. Accepta realitatea asa cum este. Accepta viata cu tot ce se intampla.

Nu lua totul atat de personal si incearca sa nu mai lasi ca oamenii din jurul tau sa te puna la pamant. De cele mai multe ori, lucrurile nu au nicio legatura cu tine. Cand oamenii te ranesc, incearca sa intelegi si povestea lor. Iarta-i. Invata din greselile lor, apoi lasa totul in trecut. Nu totul este intotdeauna asa cum pare.

Esti perfecta asa cum esti tu. Esti perfecta cu defectele tale. Accepta lucrurile care te fac diferita, imbratisand tot ceea ce te face unica.

Chiar daca simti ca ai sufletul frant, exista atat de multa frumusete in durerea ta. In plus, vreau sa stii ca nu totul este intunecat; tu esti mai tare decat orice a incercat sa te distruga. Esti o supravietuitoare, nu o victima. Asa ca incearca sa fii mandra de tine pentru ca faci tot ce poti.

Creeaza o viata frumoasa pentru tine, o viata cu care te poti mandri. Promite-mi ca vei profita de tot si de toate. Nu permite nimanui sa devina obstacol in viata ta. Mai important, nu renunta niciodata la pasiunile si la visurile tale. Nu iti pierde timpul cu oameni care nu cred in tine. Nu ai nevoie de cineva care sa te traga in jos, ci de cineva care sa te inspire si sa te incurajeze sa devii cea mai buna versiune a ta .

Meriti lumea si chiar mai mult. Esti inteligenta. Esti frumoasa. Esti de ajuns. Esti tot ce poti sa fii.

Incearca sa nu te bazezi prea mult pe ceilalti pentru fericirea ta. La sfarsitul zilei, tu esti singura pe care poti garanta - nu uita niciodata asta.

Trebuie sa inveti sa te iubesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti pe altcineva.