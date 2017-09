Tratamentele naturiste vin in ajutorul tau atunci cand in organism se produc diverse dezechilibre care afecteaza buna sa functionare. Planta care trateaza diverse afectiuni si care te ajuta sa scapi de surplusul de greutate se gaseste la un pret foarte mic in magazinele de specialitate.

Papadia, caci despre ea este vorba, are proprietatea de a sustine buna functionare a ficatului, avand rolul de a-l curata de toxinele acumulate la nivelul sau, dar si de reducere a colesterolului rau.

Fiind bogata in vitamina B6, vitamina C, fier, calciu, potasiu, acid folic dar si magneziu, aceasta planta se transforma cu usurinta in aliatul sanatatii tale.

Are actiune detoxifianta

Papadia are efect depurativ, de curatare a sangelui, reducand nivelul de colesterol rau si de detoxifiere a ficatului. Asigura in felul acesta un tonus bun intregului organism.

