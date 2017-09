Meditatia este o pauza constienta a sufletului si a mintii care poate reduce stresul, frica si anxietatea chiar si in 30 de secunde.

Practic, pauza constienta este un "tratament la fata locului" pentru momentele in care te simti stresata, anxioasa sau coplesita de tot ce se intampla in jurul tau; cand ai multe de facut si simti ca timpul nu mai este de partea ta.

foto interior si prima pagina: yngsa, Shutterstock

Exista un exercitiu de meditatie de doar 30 de secunde pentru a iti linisti mintea, a te reconecta cu propriul corp. Poti face acest exercitiu oriunde; poti sta in picioare, pe scaun, pe pat... oriunde. In plus, nimeni nu isi va da seama ca meditezi (poti face acest exercitiu chiar si la munca). Cand treci printr-un moment de anxietate, intrerupe tot ce faci si ia o pauza.

Iata cum functioneaza meditatia de 30 de secunde:

1. Respira profund

Inspira lent, umpland plamanii de aer de jos in sus. Inspira incepand cu abdomenul inferior, continuand apoi catre piept.

Acest exercitiu te va ajuta sa faci o legatura intre respiratie si starea ta de spirit. Prin incetinirea si aprofundarea respiratiei poti readuce relaxarea si calmul in viata ta.

2. Concentreaza-ti atentia asupra corpului tau

Ofera o atentie deosebita senzatiilor din corpul tau. Ia-ti timpul necesar si observa ce se intampla: caldura, raceala, furnicaturi, presiune sau modul in care imbracamintea iti atinge pielea. Nu este nevoie sa evaluezi senzatiile ca fiind bune sau rele.

Daca observi o serie complexa de senzatii este si mai bine. Daca tot ce observi este parul care iti atinge ceafa este din nou bine.

Daca observi senzatii ce par a fi legate de stres sau anxietate, incearca sa le acorzi o mai mare atentie. Urmareste-le si accepta-le. Este ca si cum ai fi un val intr-o mare; lasa-te purtata de curent, nu te impotrivi.

Acest pas nu trebuie sa dureze mai mult decat un ciclu de inspiratie-expiratie. Ramai mai mult concentrata daca ai nevoie, insa poate fi si o concentrare rapida.

3. Continua sa te concentrezi asupra respiratiei

Acorda atentie aerului care iti atinge narile in timp ce respiri. Urmareste fluxul de schimbare a senzatiilor la nivelul narilor; aceste senzatii te vor ajuta sa te ancorezi in momentul prezent.

In acest pas, nu este nevoie sa respiri mai profund; lasa-ti corpul sa respire cum doreste.

4. Continua cu viata ta

Ultimul pas al acestei meditatii de 30 de secunde este sa iti reiei viata, fara graba.

Astfel de pauze iti stau la dispozitie oricand, sunt atat de rapide si de discrete incat nimeni nu isi va da seama de ele. Trucul este sa accepti ca astfel de sentimente neplacute, precum anxietatea sau frica, vor veni si vor pleca din viata ta. In momentul in care le intalnesti, accepta-le si concentreaza-ti mai mult atentia asupra emotiilor pe care le simti. Chiar si 30 de secunde pot face minuni.