1. Renunta la negativitate

Daca incepi o relatie cu gandul constant ca nu va dura, atunci sunt sanse... sa nu dureze. Se numeste "profetie auto-implinita". De fiecare data cand se intampla ceva, primul gand din capul tau nu ar trebui sa fie acela ca stiai ca nu va functiona. Cu cat crezi mai mult cu atat mai rau va deveni... si vei ajunge in acel punct in care vei incepe sa testezi nivelul de rabdare al partenerului tau. In momentul in care nu va mai rezista si va alege sa plece, o sa regreti aceste situatii pline de pesimism.

Data viitoare cand esti trista/ ranita/ furioasa, discuta deschis si spune ce ai pe suflet in loc sa te inchizi in tine si sa refuzi orice mod de comunicare, asteptand ca el sa ghiceasca prin minune ce te deranjeaza. Mania si lipsa unei comunicari adecvate reprezinta cea mai periculoasa modalitate in care poti sabota o relatie buna. Renunta la tacticile manipulative si fii sincera in abordarea ta.

3. Dragostea nu este suficienta

Da, poate parea ciudat ca spun asta, insa dragostea nu este suficienta. Dragostea asigura atractia si angajamentul, insa pentru a avea o relatie de lunga durata frumoasa si sincera este important sa vezi in partener nu doar un iubit, ci si cel mai bun prieten. Nu te baza doar pe iubire, ci si pe sinceritate, pe prietenie si pe incredere.